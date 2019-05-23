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إنشاء رافع رى عويرة فى كفر الشيخ بتكلفة 4 لملايين جنيه لخدمة 900 فدان

الخميس، 23 مايو 2019 01:21 ص
إنشاء رافع رى عويرة فى كفر الشيخ بتكلفة 4 لملايين جنيه لخدمة 900 فدان محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان
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قال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، إنه جارى إنشاء رافع رى عويرة (محطة خلط الصرف الزراعى بمياه الرى) بمركز كفرالشيخ، بتكلفة 4 ملايين جنيه لرى 900 فدان، من الصرف الزراعى بمصرف نمرة 8 بنطاق أراضى قرية صندلا الزراعية وتوابعها.

وأضاف المحافظ أنه سيتم إطلاق تشغيله بقدرة 500 لتر/ ثانية، فى الموسم الصيفى للزراعة الجارى لتوفير احتياجات المناطق المستهدف من مياه الرى، وهو ضمن 27 رافع مياه رى زراعى يتم تنفيذها بمحافظة كفرالشيخ للاستغلال الأمثل لمياه الصرف الزراعى الصالحة للرى بهدف تحقيق التنمية المائية والزراعية بكفرالشيخ.

وأوضح أنه تم الانتهاء من توصيل الكهرباء لمحطة رافع عويرة، كما تم الانتهاء من الأعمال الميكانيكية لتجربة تشغيل المحطة واختبارها فنيا بالتعاون مع الإنتاج الحربى، وسيتم الانتهاء منه وتشغيله خلال أيام لرى أراضى نطاق صندلا بمركز كفرالشيخ.

 


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