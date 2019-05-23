إعلان الطوارئ بمستشفى بنها الجامعى خلال موجة ارتفاع درجات الحرارة

القليوبية - نيفين طه

أعلن الدكتور مصطفى القاضى، عميد كلية طب بنها ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، حالة الطوارئ بكل أقسام المستشفى الجامعي خلال موجة ارتفاع درجات الحرارة.

وأكد "القاضى"، فى بيان له المتابعة الدورية للاطمئنان على الجاهزية وتوفير كل الأدوية والمستلزمات الطبية بقسم الطوارئ وإلغاء جميع الإجازات للأطباء والأجهزة المعاونة حتى انتهاء الموجة الحارة.

وكانت أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن الموجة الحارة التى تضرب كافة الأنحاء بالبلاد لذروتها وسط استمرار الارتفاع فى درجات الحرارة والذى من المتوقع أن يستمر حتى نهاية الأسبوع الجارى، مع تحذيرات لخبراء الأرصاد للمواطنين بعدم التعرض المباشر للشمس وتجنب التعرض لأشعتها لفترات طويلة، مناشدين المواطنين بالإكثار من شرب السوائل عقب الإفطار مباشرة، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، والتعرض للشمس على فترات طويلة على مدار اليوم، وارتداء غطاء الرأس، والتوجه لأقرب مستشفى حال الشعور بالإجهاد الحرارى.