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إعلام مجلس الوزراء: لا عجز فى الأسمدة.. والمخصصات متوفرة فى كل الجمعيات

الخميس، 23 مايو 2019 12:18 م
إعلام مجلس الوزراء: لا عجز فى الأسمدة.. والمخصصات متوفرة فى كل الجمعيات المركز الإعلامى لمجلس الوزراء
كتبت هند مختار
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نفت وزارة الزراعة ما تردد من أنباء بشأن نقص الأسمدة الزراعية، قائلة إنه لا صحة لوجود عجز فى مخصصات الأسمدة، وإنها متوفرة بكميات مناسبة فى الجمعيات الزراعية بأنحاء الجمهورية.

وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بوجود عجز فى الأسمدة بالجمعيات الزراعية. تواصل المركز مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى التى نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع. قائلة: "لا صحة على الإطلاق لوجود عجز فى الأسمدة بالجمعيات الزراعية فى أية محافظة، فكل الأسمدة متوفرة بشكل طبيعى يكفى احتياجات المزارعين فى كل الجمعيات على مستوى الجمهورية، وكل ما يُثار فى هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة، تستهدف إثارة غضب المزارعين".

وفى السياق ذاته، أكدت الوزارة أن ملف توزيع الأسمدة يحظى بمتابعة دقيقة ومستمرة من جانبها، بداية من خروجها من المصنع حتى وصولها إلى الجمعيات فى كل المحافظات وتوزيعها على المزارعين، وأن المديريات الزراعية فى أنحاء الجمهورية تشن حملات دورية على الجمعيات للتأكد من مساندة المزارعين من توفير حصص السماد والبذور.


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