إعدام 4 أشخاص والمؤبد لأخر و7 سنوات لـ3 لسرقتهم مواطن وقتله بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

حكمت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم، بالإعدام شنقا لـ 4 أشخاص والمؤبد للمتهم السابع و7 سنوات للمتهمين الخامس والسادس، لقيامهم بقتل مزارع وسرقته بالحسينية.

صدر القرار برئاسة المستشار على موسى، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامه ربيع وعمرو حسن، وسكرتارية أحمد رمزي.

تعود أحداث القضية رقم 16290 لسنة 2017 جنايات مركز شرطة الحسينية، ليوم، 17 أغسطس، عندما تلقي مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الحسينية، يفيد وصول" محمد ع ت" مزارع جثة هامدة.

وتبين من التحريات التي قام بها النقيب محمود كمال، رئيس مباحث الحسينية، قيام كل من " السيد س م ع" 25 سنة فلاح، و" محمد ع ك" 18 سنة طالب، و" حمدي م ع ع" 25 سنة فلاح، و" عبد الحميد ح س" 21 سنة فلاح ، و" ماهر ع ي" 21 سنة فلاح، و" عصام ال س" 21 سنة فلاح، و" أبوزيد م إ" 22 سنة ميكانيكي، جميعهم مقيمين منشية أبوعمر والدقهلية، بإرتكاب الواقعة، وإعتراض طريق المجني عليه أثناء قيادته دراجة بخارية لسرقتها وعندما قاومهم قاموا بقتله وتم إحالتهم لمحكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.