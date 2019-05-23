سوبر كورة
Ads
الخميس، 23 مايو 2019 08:05 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

إضافة الزوجة غير المقيدة فى منظومة الدعم على بطاقة تموين للزوج قريبًا

الخميس، 23 مايو 2019 07:00 ص
إضافة الزوجة غير المقيدة فى منظومة الدعم على بطاقة تموين للزوج قريبًا بطاقات تموين - أرشيفية
كتب مدحت وهبة
إضافة تعليق
تستعد الجهات المعنية بالحكومة لإصدار قرار وزارى يسمح بضم الزوجة غير  المقيدة على بطاقة تموين الأسرة إلى بطاقة الزوج، حيث تم إعداد مذكرة بشان إضافة الزوجة على بطاقة الزوج وجارى إصدار قرار قريبًا بالأمر، وذلك حرصًا من الوزارة على التيسير على المواطنين فى صرف السلع المدعمة لهم خاصة الأسر الأكثر احتياجًا.  
 
ويأتى ذلك فى الوقت الذى يجرى فيه حاليا إعداد دراسة لمعرفة احتياجات المواطنين من السلع المدعمة على بطاقات التموين، على أن يتم توفير السلع المخصص صرفها على البطاقات بكميات وبأصناف تتناسب مع احتياجات المواطنين، على أن يجد المواطن السلع التى يريدها، بحيث يتم طرح السلع التى يقبل المواطنين على صرفها من خلال البطاقات بكميات كبيرة من خلال بقالين والتموين ومنافذ مشروع "جمعيتى"، وذلك لتفادى طرح السلع بدون معرفة مدى الإقبال فى الحصول عليها من جانب المواطنين، حيث تحرص الحكومة على توفير المنتجات وفقا لاحتياجات أصحاب البطاقات.
 
كما يتم أيضًا السماح لمن تم حذفهم من البطاقات التموينية بالمرحلة الأولى، والثانية على اعتبار أنهم من الفئات غير المستحقة للدعم، وفقا للمعايير التى وضعتها الوزارة، بالاستمرار بصرف الخبز المدعم دون السلع التموينية، كما تلقت الوزارة تظلمات المحذوفين فى المرحلتين وتم ادراج من ثبت استحقاقه الدعم، ضمن منظومة صرف السلع، لتمكنهم من صرف المقررات التموينية بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات، حيث تم الحذف فقط من المقررات التموينية دون الخبز.

إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

ضبط بقال قام بتجميع بطاقات تموينية غرب الإسكندرية

مواطن يطالب بإعادة المحذوفين من بطاقتة تموينية بالإسكندرية

وصول 465 بطاقة تموين لمحافظة الأقصر لتسليمها لأصحابها

وصول دفعة جديدة من بطاقات التموين الذكية للمواطنين بالوادى الجديد

"تموين القليوبية":تحرير 1840 محضرا للمخابز وتوزيع 60 ألف بطاقة تموينية للمواطنين

ماجستير ويبحث عن عمل.. "باسم" يناشد المسئولين العودة لبطاقة التموين

مسنة تشكو إيقاف بطاقة التموين الخاصة بها فى حلوان

قرار وزارى

بطاقة التموبن

اضافة الزوجة غير المقيدة بالتموين

بطاقة تموين الزوج


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اطمن.. لا تخفيف لأحمال الكهرباء بسبب ارتفاع الحرارة.. ووفرة باحتياطى الشبكة

اطمن.. لا تخفيف لأحمال الكهرباء بسبب ارتفاع الحرارة.. ووفرة باحتياطى الشبكة

100 مليون صحة: زيادة حجم الطفل عن المعدلات الطبيعية بالنسبة لعمره مؤشر خطر

100 مليون صحة: زيادة حجم الطفل عن المعدلات الطبيعية بالنسبة لعمره مؤشر خطر

شوبير : الأهلى يرفض خوض مواجهة المقاولون فى الدورى قبل أمم افريقيا

شوبير : الأهلى يرفض خوض مواجهة المقاولون فى الدورى قبل أمم افريقيا

ننشر جدول الامتحانات المعدل للصف الأول الثانوى

ننشر جدول الامتحانات المعدل للصف الأول الثانوى

أهم المعلومات عن تعيين رؤساء الهيئات القضائية بعد موافقة "تشريعية البرلمان"

أهم المعلومات عن تعيين رؤساء الهيئات القضائية بعد موافقة "تشريعية البرلمان"

فيديو.. "متخليش التليفزيون يربطك" تابع مسلسلك فى أى وقت على "watch it"

فيديو.. "متخليش التليفزيون يربطك" تابع مسلسلك فى أى وقت على "watch it"

الرجوع الى أعلى الصفحة