إشارة مرور.. آداب القيادة العامة الواجبة على السائقين

كتب عبد الرحمن سيد

توجد مجموعة من آداب المرور العامة عند قيادة السيارة على الطرق لا ينتبه لها السائقون أثناء ركوب السيارات ويجب مراعاتها أثناء القيادة منعا للحوادث ومنها:

- النظر فى كلا الاتجاهين: يجب على الشخص الذى يسير مشياً على الأقدام أو الذى يقود المركبة أن يلتفت إلى الاتجاهين تجنّباً لأى حادث.

- استخدام الأضواء الخاصة بالقيادة: فعلى سبيل المثال إذا كانت المنطقة مليئة بالضباب الكثيف، أو كان الجو ماطراً، أو مثلجاً، فإنّه يمكن تشغيل مصابيح الضباب؛ وذلك من أجل تنبيه السائقين الآخرين الموجودين على الطريق.

- الثبات: لا يجوز تبديل الطريق بشكل عشوائى، أو التوقف الفجائى عن السير، فهذا يؤدى إلى حدوث التصادم وحوادث السير. الحذر أثناء عبور الطرق الخطيرة: يجب السير البطىء والثابت على طرق المنحدرات الحادة.

- النظر إلى الأمام: يجب النظر إلى أمام، وخلف السيارة لمعرفة حاجة السيارة إلى الإبطاء، أو تبديل الممرات، وبالتالى فإن هذا يقلل من ازدحام حركة المرور، والحوادث.

- استخدام مرايا المركبات: يحتاج السائق إلى معرفة ما يدور من حوله، وذلك عندما يريد تغيير الممرات، أو استبدال مكان وقوف السيارة، حيث تساعد مرايا السيارة الخلفية، والجانبية على تجنب الاصطدام بأى شىء.

- مشاهدة الأطفال: حال القيادة فى المناطق المحتوية عل عدد كبير من الأطفال، خاصة فى الحدائق، والمدارس، وبالقرب من الحافلات المدرسية يجب القيادة ببطء، والانتباه إلى الطريق.

- المشى ضد المرور: ينبغى أن يسير الأشخاص الذين يمارسون رياضة العدو فى الاتجاه المعاكس لحركة المرور، حيث يساعد هذا على تمكين السائق من رؤية الشخص قادماً.

- حال عدم معرفة من يملك حقاً فى الطريق، فلا بد من البطء؛ وذلك من أجل السماح للسيارات الأخرى بالمرور.

- عدم إلصاق السيارة بجوار سيارة أخرى، فهذا يؤدّى إلى شعور الطرف الآخر بالضيق، ويلزمه بالتقدّم عنها قليلاً.

-عندما تضىء إشارة المرور للانطلاق أو المشى فإنّه لا يجب استخدام المنبهات الصوتية، لأنّها عادة مرفوضة وسيئة.

- عدم إلقاء أى شىء من نافذة المركبة، لأنّ هذا التصرّف دليل على الإهمال وعدم النظافة.