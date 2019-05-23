إسرائيل تطالب بتعزيزات سريعة لإخماد حرائق نشبت فى البلاد نتيحة الحر

كتب : أحمد علوى

قال مكتب ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلى، فى بيان إن "نتنياهو أوعز لهيئة الأمن القومى ووزارة الخارجية ووزارة الأمن الداخلى بالعمل حالا على جلب طائرات إطفاء من الخارج، لإخماد الحرائق التى اندلعت فى البلاد، حسبما قالت وكالة سبوتنيك الروسية.

وتابع البيان أن "نتنياهو تحدث مع وزير الأمن الداخلى، ومع رئيس مصلحة الإطفاء فى أعقاب موجة الحرائق، وهو يتابع التطورات عن كثب".

وأجلت قوات الطوارئ الإسرائيلية، سكان عدد من البلدات الإسرائيلية الواقعة غرب القدس، بسبب حرائق اندلعت فى عدة مواقع نجمت عن موجة حر شديدة، وأخرى اندلعت وفق الاشتباه بسبب إشعال الإسرائيليين للمواقد خلال احتفالاتهم بعيد "لاغ باعومر" الليلة الماضية.

وتكافح سلطات الإطفاء الإسرائيلية الحرائق المندلعة منذ ساعات الصباح مستخدمة الطائرات، ومئات سيارات الإطفاء، وقد وضعت سلطات الإطفاء والدفاع المدنى قواتها على أهبة الاستعداد القصوى، وألغت إجازات نهاية الأسبوع فى صفوف موظفيها، مع توقعات دائرة الأرصاد الجوية أن يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، مساء اليوم وغدا الجمعة، يكون مصحوبا باشتداد سرعة الرياح الشرقية.