سوبر كورة
Ads
الخميس، 23 مايو 2019 10:52 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

إسرائيل تطالب بتعزيزات سريعة لإخماد حرائق نشبت فى البلاد نتيحة الحر

الخميس، 23 مايو 2019 10:43 م
إسرائيل تطالب بتعزيزات سريعة لإخماد حرائق نشبت فى البلاد نتيحة الحر حرائق
كتب : أحمد علوى
إضافة تعليق

قال مكتب ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلى، فى بيان إن "نتنياهو أوعز لهيئة الأمن القومى ووزارة الخارجية ووزارة الأمن الداخلى بالعمل حالا على جلب طائرات إطفاء من الخارج، لإخماد الحرائق التى اندلعت فى البلاد، حسبما قالت وكالة سبوتنيك الروسية.

وتابع البيان أن "نتنياهو تحدث مع وزير الأمن الداخلى، ومع رئيس مصلحة الإطفاء فى أعقاب موجة الحرائق، وهو يتابع التطورات عن كثب".

وأجلت قوات الطوارئ الإسرائيلية، سكان عدد من البلدات الإسرائيلية الواقعة غرب القدس، بسبب حرائق اندلعت فى عدة مواقع نجمت عن موجة حر شديدة، وأخرى اندلعت وفق الاشتباه بسبب إشعال الإسرائيليين للمواقد خلال احتفالاتهم بعيد "لاغ باعومر" الليلة الماضية.

وتكافح سلطات الإطفاء الإسرائيلية الحرائق المندلعة منذ ساعات الصباح مستخدمة الطائرات، ومئات سيارات الإطفاء، وقد وضعت سلطات الإطفاء والدفاع المدنى قواتها على أهبة الاستعداد القصوى، وألغت إجازات نهاية الأسبوع فى صفوف موظفيها، مع توقعات دائرة الأرصاد الجوية أن يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، مساء اليوم وغدا الجمعة، يكون مصحوبا باشتداد سرعة الرياح الشرقية.

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

يديعوت: اتهام نتانياهو بتعمد إشعال الحرائق سيكلف إسرائيل مبالغ طائلة

الأردن يعلن مشاركته فى اخماد الحرائق فى إسرائيل والضفة الغربية

وصول الحرائق فى إسرائيل إلى ضواحى تل أبيب وإغلاق مطار بن جوريون

وزارة الطوارئ الروسية ترسل طائرتين برمائيتين لإخماد الحرائق فى إسرائيل

اسرائيل

حرائق فى اسرائيل

احتراق اسرائيل

اخبار العالم


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تدفقات لقطاعى الطاقة والسياحة تدفع الجنيه المصرى لأعلى مستوى فى عامين

تدفقات لقطاعى الطاقة والسياحة تدفع الجنيه المصرى لأعلى مستوى فى عامين

استياء فى الأهلى من طريقه لاسارتى الدفاعية وتشبيهه بكوبر

استياء فى الأهلى من طريقه لاسارتى الدفاعية وتشبيهه بكوبر

عبر الموشن جرافيك.. دار الإفتاء توضح حكم إخراج زكاة الفطر نقودًا

عبر الموشن جرافيك.. دار الإفتاء توضح حكم إخراج زكاة الفطر نقودًا

البحوث الفلكية: اقتراب كويكب ضخم من الأرض مساء السبت المقبل دون خطورة

البحوث الفلكية: اقتراب كويكب ضخم من الأرض مساء السبت المقبل دون خطورة

بعد تعرض البلاد لموجة حارة.. تعرف على أعلى درجة حرارة سجلتها القاهرة

بعد تعرض البلاد لموجة حارة.. تعرف على أعلى درجة حرارة سجلتها القاهرة

فيديو.. الحكومة تكشف حقيقة 11 شائعة انتشرت فى 9 أيام

فيديو.. الحكومة تكشف حقيقة 11 شائعة انتشرت فى 9 أيام

الرجوع الى أعلى الصفحة