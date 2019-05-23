إزاى تتعامل مع حرارة الجو أثناء الصيام؟.. 11 نصيحة لتجنب ضربة الشمس والجفاف

كتبت أمل علام

بعد أن أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن ارتفاع درجة حرارة الجو لتصل إلى ذروتها اليوم الخميس لتصل إلى 45 درجة، وتأجيل امتحانات الصف الأول الثانوى والدبلومات، بسبب ارتفاع درجة حرارة الجو.



يقدم الدكتور عمر هيكل أستاذ الكبد والجهاز الهضمى، عضو اللجنة العليا لأمراض الكبد عددًا من النصائح الهامة لتجنب مضاعفات ارتفاع حرارة الجو والإصابة بضربة الشمس أهمها:



أولاً: يجب الابتعاد نهائيًا عن أشعة الشمس وعدم الخروج فى الأماكن المفتوحة، من الساعة 11 صباحًا حتى السادسة مساءً.



الاهتمام بشرب الماء



ثانيا: ارتداء الملابس الواسعة القطنية.

ثالثا: ننصح مرضى الكلى، وهبوط عضلة القلب وتليف الكبد بالإفطار فى هذا اليوم، وأيضًا المرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، وقصور الدورة التاجية بالقلب.

وينصح المرضى الذين يعانون من خلل بوظائف تجلط الدم، كذلك بعض أمراض الدم والأوعية الدموية بعدم خروجهم نهائيا.



البطيخ يمد الجسم بالماء اللازم خلال الصيام

رابعا: الإكثار من السوائل والمشروبات الطازجة المثلجة بعد الإفطار.

خامسا: زيادة قليل من الملح فى الطعام لمنع الإصابة بالجفاف.

سادسا: الإكثار من الخضراوات الطازجة غير المطبوخة ويفضل المسلوق منها أو المشوى.

سابعا: عدم استخدام السمنة وزيت التحمير نهائيًا فى الأكل، ويفضل تناول الفواكه، والعصائر الطازجة، مثل البطيخ، والكنتالوب، والموز، وجميع الفواكه.

ثامنًا: تقليل كمية اللحوم وخصوصا لحم الضان والذى يجب الامتناع عنه نهائيا.

تاسعا: ننصح الصائمين بالراحة فى نهار رمضان، وعدم المشى، أو ممارسة الرياضة خلال نهار رمضان ويكون الخروج مساءً بعد الإفطار.



السوائل ضرورية فى الجو الحار

عاشرًا: الإكثار من شرب الماء بمعدل 3 إلى 4 لترات يوميًا.

إحدى عشر: الاستحمام بالماء البارد على مدار اليوم.



وقال إن التعرض لضربة الشمس، تؤدى إلى فقدان السوائل من الجسم، والذى قد يؤثر على جميع أعضاء الجسم، ووظيفة الكلى، وعلى عضلة القلب وسرعة ضربات القلب، وعلى الجهاز العصبى والمخ، والشعور بالإعياء، وعدم القدرة على التركيز.