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إخلاء سبيل متهم بتهمة التحريض ضد مؤسسات الدولة ونشر أخبار كاذبة

الخميس، 23 مايو 2019 01:15 م
إخلاء سبيل متهم بتهمة التحريض ضد مؤسسات الدولة ونشر أخبار كاذبة محكمة - أرشيفية
كتب إيهاب المهندس
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قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، إخلاء سبيل متهم فى اتهامه ببث أخبار كاذبة، والتحريض على قلب نظام الحكم، مع اتخاذ التدابير الإحترازية.

 

ويواجه المتهم وآخرين بالقضية 441 لسنة 2018، حصر أمن دولة عليا، عدة اتهامات منها الانضمام لجماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة، وبث مقاطع فيديو علي شبكه التواصل الاجتماعي "فيس بوك" كوسيلة من الوسائل الإعلامية للتحريض علي قلب نظام الحكم المصرى، ونشر مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعى "فيس بوك" لبث شائعات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعى.


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اخلاء سبيل متهم بتهمة نشر اخبار كاذبة

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