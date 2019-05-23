سوبر كورة
Ads
الخميس، 23 مايو 2019 10:35 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

"أوقاف الأقصر" تعلن تنفيذ مشروع "صكوك الأضاحى"

الخميس، 23 مايو 2019 09:26 م
"أوقاف الأقصر" تعلن تنفيذ مشروع "صكوك الأضاحى" صك الأضحية
الأقصر – أحمد مرعى
إضافة تعليق

أعلن الشيخ سيد محمد عبد الدايم مدير عام مديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر، أن المديرية تقوم بتنفيذ مشروع صكوك الأضاحى ،  والذى تم التعاون فيه بين وزارتى الأوقاف والتموين، مشيراً إلى وجود ما يقرب من (18 ) منفذاً لبيع هذه الصكوك موزعة على مختلف أرجاء المحافظة وطبقاً لشروط وتعليمات وزارة الأوقاف.

يشار إلى أن مشروع صكوك الأضاحى بدأ عام 2015 واستفاد من المشروع حتى الآن أكثر من 1.5 مليون أسرة، حيث استفاد فى العام الأول أكثر من 350 ألف أسرة، وفى العام الثانى أكثر من نصف مليون أسرة، وفى العام الثالث 678 ألف أسرة، وتبلغ قيمة الصك 1800 جنيه.

100100

 

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

خطة أوقاف الأقصر لفرش وتطوير المساجد خدمة للمواطنين

الاقصر

اخبار الاقصر

ضحكوك الاضاحي

اخبار مصر

وزارة الاوقاف

اخبار مصر اليوم

اوقاف الاقصر

اخبار المحافظات


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تدفقات لقطاعى الطاقة والسياحة تدفع الجنيه المصرى لأعلى مستوى فى عامين

تدفقات لقطاعى الطاقة والسياحة تدفع الجنيه المصرى لأعلى مستوى فى عامين

استياء فى الأهلى من طريقه لاسارتى الدفاعية وتشبيهه بكوبر

استياء فى الأهلى من طريقه لاسارتى الدفاعية وتشبيهه بكوبر

عبر الموشن جرافيك.. دار الإفتاء توضح حكم إخراج زكاة الفطر نقودًا

عبر الموشن جرافيك.. دار الإفتاء توضح حكم إخراج زكاة الفطر نقودًا

البحوث الفلكية: اقتراب كويكب ضخم من الأرض مساء السبت المقبل دون خطورة

البحوث الفلكية: اقتراب كويكب ضخم من الأرض مساء السبت المقبل دون خطورة

بعد تعرض البلاد لموجة حارة.. تعرف على أعلى درجة حرارة سجلتها القاهرة

بعد تعرض البلاد لموجة حارة.. تعرف على أعلى درجة حرارة سجلتها القاهرة

فيديو.. الحكومة تكشف حقيقة 11 شائعة انتشرت فى 9 أيام

فيديو.. الحكومة تكشف حقيقة 11 شائعة انتشرت فى 9 أيام

الرجوع الى أعلى الصفحة