"أوقاف الأقصر" تعلن تنفيذ مشروع "صكوك الأضاحى"

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الشيخ سيد محمد عبد الدايم مدير عام مديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر، أن المديرية تقوم بتنفيذ مشروع صكوك الأضاحى ، والذى تم التعاون فيه بين وزارتى الأوقاف والتموين، مشيراً إلى وجود ما يقرب من (18 ) منفذاً لبيع هذه الصكوك موزعة على مختلف أرجاء المحافظة وطبقاً لشروط وتعليمات وزارة الأوقاف.

يشار إلى أن مشروع صكوك الأضاحى بدأ عام 2015 واستفاد من المشروع حتى الآن أكثر من 1.5 مليون أسرة، حيث استفاد فى العام الأول أكثر من 350 ألف أسرة، وفى العام الثانى أكثر من نصف مليون أسرة، وفى العام الثالث 678 ألف أسرة، وتبلغ قيمة الصك 1800 جنيه.