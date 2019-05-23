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أهم الخدمات المقدمة لحجاج الجمعيات الأهلية × 10 معلومات

الخميس، 23 مايو 2019 05:27 ص
أهم الخدمات المقدمة لحجاج الجمعيات الأهلية × 10 معلومات الحج - أرشيفية
كتب مدحت وهبة
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تسعى المؤسسة القومية لتيسر اعمال الحج والعمرة  إلى توفير كافة الخدمات المقدمة لحجاج الجمعيات الأهلية، من خلال التعاقد على فنادق مميزة وقريبة من الحرم الشريف، فى إطار الحرص على راحة الحجاج، وتيسير كافة إجراءات السفر لضيوف الرحمن.

 

"

اليوم السابع" ينشر تقريرًا معلوماتيًا حول أهم الخدمات المقدمة لحجاج الجمعيات الأهلية فى نقاط محددة:

 

1- التعاقد على فنادق جديدة هذا العام ضمن منظومة الخدمات المقدمة لزوار بيت الله.

 

2- توفير أوجه الرعاية الكاملة للحجاج خلال تأدية المناسك، وتذليل كل العقبات والمشاكل التى تواجههم.
 

3- سيتم تخصيص الأدوار الأرضية بالفنادق لكبار السن والمرضى، وتسكين أبناء المحافظة الواحدة فى فندق واحد .

 

4- توفير وجبتى الفطار والغذاء بالفنادق "بوفيه مفتوح" ووجبات جافة فى أماكن اداء المناسك.
 

5- تنظيم  برامج وإعداد دورات تدريبية لتوعية حجاج الجمعيات برحلة الحج من خلال الوعاظ المتخصصين، قبل سفرهم للأراضى المقدسة.

 

6- سيتم تخصيص واعظات سيدات لأول مرة لمرافقة حجاج الجمعيات من السيدات وتوعيتهم بمناسك الحج.

 

7-  التنسيق  مع مصر للطيران  لتخصيص مكتب  لسرعة وتسهيل استخراج تذاكر السفر لجميع حجاج الجمعيات فى مختلف المحافظات. 

 

8- تخصيص عيادات طبية لرعاية حجاج الجمعيات الأهلية خلال فترة إقامتهم بالمملكة العربية السعودية لتأدية مناسك الحج، وتزويد العيادات بالأطباء المتخصصين، وكذلك توفير الأدوية اللازمة لرعاية كبار السن، 

 

9 - التنسيق مع السلطات السعودية لتوفير الرعاية الطبية اللازمة داخل المستشفيات بالمملكة العربية السعودية.

 

 10-  توفير خدمات النقل ذات موديلات حديثة بين مدن الحج وهى مناطق جدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة بنظام الرد الواحد بالمشاعر المقدسة والتصعيد إلى عرفات مباشرة والعودة من "منى" ثالث أيام التشريق، طبقا للقواعد المعتمدة من السلطات السعودية.

 


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