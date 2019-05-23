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الخميس، 23 مايو 2019 05:06 م
خالد صلاح
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"أنا وابن عمي بنساعد الغريب".. إقبال كبير على جروب "رسالة" بفيس بوك

الخميس، 23 مايو 2019 05:00 م
"أنا وابن عمي بنساعد الغريب".. إقبال كبير على جروب "رسالة" بفيس بوك جروب أنا وابن عمي بنساعد الغريب
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يواصل جروب "أنا وابن عمي بنساعد الغريب" التابع لجمعية رسالة للأعمال الخيرية على موقع فيسبوك، حصد إقبال الكثيرين من أبناء الشعب المصري، حيث وصل عدد المشتركين في الجروب لأكثر من مليون عضو.
 
ويسهل الجروب عملية التواصل بين المشاركين فيه حيث يشكل دائرة تجمع غير القادر والمحتاج بالقادر على مساعدته، حيث يتم عرض كثير من المساعدات على المحتاجين لها، فنشر أحد المشاركين بالجروب أنه يحتاج لعلاج لمرض الفشل الكلوي وبعد ساعات قليلة كتب شاكرا أحد المتبرعين له بالعلاج من أعضاء الجروب، وكذلك أتاح الجروب لعضوة أخرى أن تحصل على بعض الملابس المحتاجة لها قبيل زفافها من عضوات من الجروب.
 
للاشتراك في جروب "انا وابن عمي بنساعد الغريب".. اضغط هنا:

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جروب رسالة

انا وابن عمى بنساعد الغريب

اعمال خيرية

اخبار مصر

فيس بوك


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