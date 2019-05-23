أمريكى يتحول من مدرس بالجامعة صباحا إلى سائق أوبر يهاجم النساء ليلا

كتبت ريم عبد الحميد

وجهت السلطات فى ولاية بنسلفانيا الأمريكية اتهامات إضافية لأستاذ مساعد فى جامعة الولاية بالاعتداء على سيدة، بعد أن عمل ليلا كسائق أوبر وقيامه بأكثر من محاولة لاختطاف نساء والاعتداء عليهن.

وذكرت شبكة " NBC News" الأمريكية أن المتهم ويدعى ريتشارد لوموتى يبلغ من العمر 36 عاما، اتهم بالاختطاف والاعتداء والإرغام غير القانونى وتعريض ضحيته للخطر وذلك بعدما، ربطته شرطة مدينة بيتسبيرج بواقعة أخرى تعرضت فيها امرأة للاحتجاز رغما عن إرادتها.

وتأتى الاتهامات من حادثة واقعة فى نفس الليلة التى واجه فيها لوموتى اتهامات باختطاف امرأتين كانتا تستخدمان تطبيق أوبر من أجل توصيلهما.

فإلى جانب هذين الاتهامين، قام المتهم بتوصيل امرأة لم تكن تستخدم تطبيق أوبر وعرضت عليه توصيلها مقابل 10 دولار وجلست فى المقعد الأمامى. وقام بالتحرش بها وسألها عما إذا كانت على علاقة بآخر ثم حاول احتجازها داخل السيارة بعدما قاومته وبدأت فى الشجار وحاولت السيدة مغادرة السيارة بعد أن تمزقت ملابسها. وقالت السيدة للشرطة أنها خافت بشدة حتى أنها فتحت الباب وهربت من السيارة أثناء تحركها.

وفى نفس الليلة، 11 مايو، قالت امرأتان إنهما التقيا بلوموتى من خلال طلب سيارة أوبر، وتجاهل توجيهات الخريطة الخاصة بتطبيق أوبر وقام بصف السيارة وحاول الاعتداء عليهما.