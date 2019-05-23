سوبر كورة
Ads
الخميس، 23 مايو 2019 04:44 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

أمريكى يتحول من مدرس بالجامعة صباحا إلى سائق أوبر يهاجم النساء ليلا

الخميس، 23 مايو 2019 04:03 م
أمريكى يتحول من مدرس بالجامعة صباحا إلى سائق أوبر يهاجم النساء ليلا أرشيفية
كتبت ريم عبد الحميد
إضافة تعليق
وجهت السلطات فى ولاية بنسلفانيا الأمريكية اتهامات إضافية لأستاذ مساعد فى جامعة الولاية بالاعتداء على سيدة، بعد أن عمل ليلا  كسائق أوبر وقيامه بأكثر من محاولة لاختطاف نساء والاعتداء عليهن.
 
 
 
وذكرت شبكة " NBC News" الأمريكية أن المتهم ويدعى ريتشارد لوموتى يبلغ من العمر 36 عاما، اتهم بالاختطاف والاعتداء والإرغام غير القانونى وتعريض ضحيته للخطر وذلك بعدما، ربطته شرطة مدينة بيتسبيرج بواقعة أخرى تعرضت فيها امرأة للاحتجاز رغما عن إرادتها.
 
 
 
وتأتى الاتهامات من حادثة واقعة فى نفس الليلة التى واجه فيها لوموتى اتهامات باختطاف امرأتين كانتا تستخدمان تطبيق أوبر من أجل توصيلهما.
 
 
 
  فإلى جانب هذين الاتهامين، قام المتهم بتوصيل امرأة لم تكن تستخدم تطبيق أوبر وعرضت عليه توصيلها مقابل 10 دولار وجلست فى المقعد الأمامى. وقام بالتحرش بها وسألها عما إذا كانت على علاقة بآخر ثم حاول احتجازها داخل السيارة بعدما قاومته وبدأت فى الشجار وحاولت السيدة مغادرة السيارة بعد أن تمزقت ملابسها. وقالت السيدة للشرطة أنها خافت بشدة حتى أنها فتحت الباب وهربت من السيارة أثناء تحركها.
 
 
 
وفى نفس الليلة، 11 مايو، قالت امرأتان إنهما التقيا بلوموتى من خلال طلب سيارة أوبر، وتجاهل توجيهات الخريطة الخاصة بتطبيق أوبر وقام بصف السيارة وحاول الاعتداء عليهما.
 
 
 
 
 

إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

إخلاء سبيل منتج سينمائى بتهمة التحرش بفتاة أثناء السحور فى مركب نيلى

مصطفى : طليقتى تتهمنى بالتحرش بطفلتى ونشرت صور بمواقع التواصل لتشويه سمعتى

خوفا من الاتهام بالتحرش..60٪ من الرجال يخشون التواجد على انفراد مع الموظفات

تعرف على قانون التحرش بالسعودية × 11 نقطة

زوجة تطلب الخلع: "هددنى بالقتل لرفضى التنازل عن اتهام صديقه بالتحرش"

الولايات المتحدة

اخبار امريكا

اوبر

بنسلفانيا

سائق اوبر


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأرصاد والطب يحذران من ارتفاع درجات الحرارة والفلك يبرئ الشمس

الأرصاد والطب يحذران من ارتفاع درجات الحرارة والفلك يبرئ الشمس

إزاى تتعامل مع حرارة الجو أثناء الصيام؟.. 11 نصيحة لتجنب ضربة الشمس والجفاف

إزاى تتعامل مع حرارة الجو أثناء الصيام؟.. 11 نصيحة لتجنب ضربة الشمس والجفاف

زوجات وأرامل الدواعش "قنبلة موقوتة" أمام الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا.. تقرير أمريكى يحذر من خطورتهن.. ومسئولين أمنيين: يرجعن بلادهن بدون إعادة تأهيل.. ودراسة أوروبية: فى 2016 انضم نحو 4300 شخص إلى داعش

زوجات وأرامل الدواعش "قنبلة موقوتة" أمام الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا.. تقرير أمريكى يحذر من خطورتهن.. ومسئولين أمنيين: يرجعن بلادهن بدون إعادة تأهيل.. ودراسة أوروبية: فى 2016 انضم نحو 4300 شخص إلى داعش

هل يمكن إلزام الأحزاب والمنظمات الأهلية بالمشاركة بمحو الأمية؟.. سياسيون يؤكدون صعوبة التنفيذ والأفضل خطة متكاملة تتضافر فيها الجهود المؤسسية.. والأحزاب ليست جهة حكومية.. واقتراحات بإسناد المهمة لخريجى الجامعات

هل يمكن إلزام الأحزاب والمنظمات الأهلية بالمشاركة بمحو الأمية؟.. سياسيون يؤكدون صعوبة التنفيذ والأفضل خطة متكاملة تتضافر فيها الجهود المؤسسية.. والأحزاب ليست جهة حكومية.. واقتراحات بإسناد المهمة لخريجى الجامعات

رغم الهدف القاتل.. الأهلى يصر على ضم كريم بامبو وتفعيل عقده

رغم الهدف القاتل.. الأهلى يصر على ضم كريم بامبو وتفعيل عقده

أهم الخدمات المقدمة لحجاج الجمعيات الأهلية × 10 معلومات

أهم الخدمات المقدمة لحجاج الجمعيات الأهلية × 10 معلومات

الرجوع الى أعلى الصفحة