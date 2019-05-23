أمريكا تفضح منظومة دفاع إيران.. وتنشر فيديو لمخابئ صواريخ الحوثى تحت الأرض

إيمان حنا

أعادت الولايات المتحدة الامريكية نشر فيديو يوضح مخابئ الصواريخ الإيرانية تحت الارض، ونشر فريق التواصل التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، مقطع فيديو يظهر أحد منظومات الدفاع التي تؤكد طهران صنعها محليا ضمن الحملة الدعائية التي تقوم بها لصناعاتها العسكرية الداخلية، لافتة إلى أن هذه المنظومة تعود للستينيات، بحسب سكاى نيوز.

https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2019/05/23/us-state-department-iran-weapon-truth

وعلق الفريق في مقطع الفيديو قائلا:"أعلن النظام الإيراني أنه تمكن من ’صناعة منظومة دفاعية محلية الصنع،لاستهداف الصواريخ والطائرات المسيرة. وبنظرة فاحصة يتضح أن تلك ليست إلا منظومة "سكاري جارد "التي تنتجها شركة "أورليكون" النمساوية، وأن تلك التقنية تعود الى حقبة الستينيات".

وفي تغريدة سابقة نشر فريق التواصل بتاريخ الـ20 من الشهر الجاري، مقطع فيديو يظهر مخابئ تحت الأرض تستخدمها جماعة الحوثي في اليمن لإخفاء صواريخها الإيرانية الصنع مثل "بدر".

وعلق الفريق في مقطع الفيديو وقتذاك "أكد السفير جوناثان كوهين، في جلسة مجلس الأمن حول اليمن، أنه لا يمكن تجاهل حقيقة إنه منذ أن بدأت الحرب، ومنذ أن فرض المجلس حظرا على توريد السلاح، فان الحوثيين استخدموا أسلحة أكثر تقدما لتهديد جيران اليمن".