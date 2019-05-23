أمريكا تعتقل مواطنا هدد بتفجير برج ترامب

وكالات الأنباء

أعلن المدعى العام الفيدرالى فى ولاية نيوجيرسى الأمريكية أن السلطات الأمريكية اعتقلت، مواطنا هدد بتفجير برج ترامب والقنصلية الإسرائيلية فى نيويورك.

وأكدت وسائل إعلام أمريكية مساء اليوم الخميس، أن الشاب جوناثان جي، البالغ من العمر (20 عامًا) من حى باسكنغ ريدج الراقى فى نيوجيرسى، هدد برج ترامب.

وعثر المحققون على سلسلة من رسائل التهديد على وسائل التواصل الاجتماعى التى نشرها جى، المتعاطف مع جماعات إرهابية.

ووجهت السلطات إلى جي، تهم عدة منها محاولة تقديم دعم مادى لمنظمة "إرهابية"، ويعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 20 سنة، إضافة إلى الإدلاء بتصريحات كاذبة.