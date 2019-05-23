سوبر كورة
Ads
الجمعة، 24 مايو 2019 12:23 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

أمريكا تعتقل مواطنا هدد بتفجير برج ترامب

الخميس، 23 مايو 2019 11:34 م
أمريكا تعتقل مواطنا هدد بتفجير برج ترامب برج ترامب
وكالات الأنباء
إضافة تعليق

أعلن المدعى العام الفيدرالى فى ولاية نيوجيرسى الأمريكية أن السلطات الأمريكية اعتقلت، مواطنا هدد بتفجير برج ترامب والقنصلية الإسرائيلية فى نيويورك.

 

وأكدت وسائل إعلام أمريكية مساء اليوم الخميس، أن الشاب جوناثان جي، البالغ من العمر (20 عامًا) من حى باسكنغ ريدج الراقى فى نيوجيرسى، هدد برج ترامب.

 

وعثر المحققون على سلسلة من رسائل التهديد على وسائل التواصل الاجتماعى التى نشرها جى، المتعاطف مع جماعات إرهابية.

 

ووجهت السلطات إلى جي، تهم عدة منها محاولة تقديم دعم مادى لمنظمة "إرهابية"، ويعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 20 سنة، إضافة إلى الإدلاء بتصريحات كاذبة.


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

دونالد ترامب: هزمنا تنظيم داعش فى العراق وسوريا

بيلوسى تحث أسرة ترامب على "التدخل" لدى الرئيس

ترامب: أنجزنا الكثير فى مفاوضات الصين.. واتخذت إجراءات لإصلاح قطاع الزراعة

نجل ترامب يداعب شقيقته إيفانكا على تويتر بصورة من طفولتها

مؤسس هواوى يهاجم ترامب: سياسيو أمريكا وقعوا في خطأ التقليل من شأن الشركة

مسئول أمريكى: ترامب لن يركز على قضية التجارة بين واشنطن وطوكيو خلال زيارته لليابان

فلسطين: تهديدات مبعوث ترامب بمجلس الأمن دفعت الدول للإصرار على حماية الأنروا

وزير خارجية بريطانيا: ماى ستكون فى منصبها عند زيارة ترامب لبريطانيا

برج ترامب

أمريكا

أخبار أمريكا

أخبار العالم اليوم


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تدفقات لقطاعى الطاقة والسياحة تدفع الجنيه المصرى لأعلى مستوى فى عامين

تدفقات لقطاعى الطاقة والسياحة تدفع الجنيه المصرى لأعلى مستوى فى عامين

استياء فى الأهلى من طريقه لاسارتى الدفاعية وتشبيهه بكوبر

استياء فى الأهلى من طريقه لاسارتى الدفاعية وتشبيهه بكوبر

عبر الموشن جرافيك.. دار الإفتاء توضح حكم إخراج زكاة الفطر نقودًا

عبر الموشن جرافيك.. دار الإفتاء توضح حكم إخراج زكاة الفطر نقودًا

البحوث الفلكية: اقتراب كويكب ضخم من الأرض مساء السبت المقبل دون خطورة

البحوث الفلكية: اقتراب كويكب ضخم من الأرض مساء السبت المقبل دون خطورة

بعد تعرض البلاد لموجة حارة.. تعرف على أعلى درجة حرارة سجلتها القاهرة

بعد تعرض البلاد لموجة حارة.. تعرف على أعلى درجة حرارة سجلتها القاهرة

فيديو.. الحكومة تكشف حقيقة 11 شائعة انتشرت فى 9 أيام

فيديو.. الحكومة تكشف حقيقة 11 شائعة انتشرت فى 9 أيام

الرجوع الى أعلى الصفحة