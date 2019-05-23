أمريكا تشارك فى تدريبات بحرية قرب جزيرة "غوام"

واشنطن /أ ش أ/

ذكرت البحرية الأمريكية، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة بدأت تدريبات بحرية بمشاركة اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا، هى "الأولى من نوعها" قرب جزيرة "غوام"، وسط تصاعد التوتر مع الصين وكوريا الشمالية.

وأوضح بيان للأسطول السابع الأمريكى - نقلته قناة الحرة الإخبارية - أن التدريبات التى أطلق عليها "باسيفيك فانغارد" أى طلائع الهادئ، تجمع أكثر من ثلاثة آلاف من بحارة الدول الأربع بهدف "صقل المهارات وتعزيز التعاون فى البحر".

وأضاف البيان أن التدريبات ستتركز على تمارين بالذخيرة الحية والعمليات الدفاعية المضادة للطيران والحرب المضادة للغواصات والإمدادات فى البحر.

وتشارك أستراليا فى تلك التدريبات بفرقاطتين واليابان بمدمرتين وكوريا الجنوبية بمدمرة واحدة، ومن الجانب الأمريكى تقود العمليات السفينة "بلو ريدج"، السفينة الرئيسية فى الأسطول السابع.

يأتى ذلك وسط تصاعد التوتر التجارى بين واشنطن وبكين، حيث نددت الصين فى وقت سابق بعبور سفينة حربية أمريكية قرب جزر متنازع عليها فى بحر الصين الجنوبي.

وكانت "غوام" البالغ عدد سكانها 160 ألف نسمة، فى قلب توتر نووى بين واشنطن وبيونج يانج عام 2017 عندما توعدت كوريا الشمالية بإمطار الأراضى الأمريكية بالصواريخ.