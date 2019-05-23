سوبر كورة
Ads
الخميس، 23 مايو 2019 03:19 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

أمريكا تشارك فى تدريبات بحرية قرب جزيرة "غوام"

الخميس، 23 مايو 2019 02:29 م
أمريكا تشارك فى تدريبات بحرية قرب جزيرة "غوام" عناصر من الجيش الأمريكى
واشنطن /أ ش أ/
إضافة تعليق

ذكرت البحرية الأمريكية، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة بدأت تدريبات بحرية بمشاركة اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا، هى "الأولى من نوعها" قرب جزيرة "غوام"، وسط تصاعد التوتر مع الصين وكوريا الشمالية.

وأوضح بيان للأسطول السابع الأمريكى - نقلته قناة الحرة الإخبارية - أن التدريبات التى أطلق عليها "باسيفيك فانغارد" أى طلائع الهادئ، تجمع أكثر من ثلاثة آلاف من بحارة الدول الأربع بهدف "صقل المهارات وتعزيز التعاون فى البحر".

وأضاف البيان أن التدريبات ستتركز على تمارين بالذخيرة الحية والعمليات الدفاعية المضادة للطيران والحرب المضادة للغواصات والإمدادات فى البحر.

وتشارك أستراليا فى تلك التدريبات بفرقاطتين واليابان بمدمرتين وكوريا الجنوبية بمدمرة واحدة، ومن الجانب الأمريكى تقود العمليات السفينة "بلو ريدج"، السفينة الرئيسية فى الأسطول السابع.

يأتى ذلك وسط تصاعد التوتر التجارى بين واشنطن وبكين، حيث نددت الصين فى وقت سابق بعبور سفينة حربية أمريكية قرب جزر متنازع عليها فى بحر الصين الجنوبي.

وكانت "غوام" البالغ عدد سكانها 160 ألف نسمة، فى قلب توتر نووى بين واشنطن وبيونج يانج عام 2017 عندما توعدت كوريا الشمالية بإمطار الأراضى الأمريكية بالصواريخ.

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

مناورات فرد العضلات فى بحر العرب.. الجيش الأمريكى على خط المواجهة مع إيران

البنتاجون: الجيش الأمريكى يواجه تحديات أمنية هى الأخطر منذ الحرب الباردة

الجيش الأمريكى يخلد ذكرى جنوده بساحة تضم 7600 من أحذيتهم

صور.. الجيش الأمريكى يخلد ذكرى جنوده بساحة تضم 7600 من أحذيتهم

أمريكا

أخبار أمريكا

تدريبات بحرية

جزيرة غوام


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأرصاد والطب يحذران من ارتفاع درجات الحرارة والفلك يبرئ الشمس

الأرصاد والطب يحذران من ارتفاع درجات الحرارة والفلك يبرئ الشمس

إزاى تتعامل مع حرارة الجو أثناء الصيام؟.. 11 نصيحة لتجنب ضربة الشمس والجفاف

إزاى تتعامل مع حرارة الجو أثناء الصيام؟.. 11 نصيحة لتجنب ضربة الشمس والجفاف

زوجات وأرامل الدواعش "قنبلة موقوتة" أمام الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا.. تقرير أمريكى يحذر من خطورتهن.. ومسئولين أمنيين: يرجعن بلادهن بدون إعادة تأهيل.. ودراسة أوروبية: فى 2016 انضم نحو 4300 شخص إلى داعش

زوجات وأرامل الدواعش "قنبلة موقوتة" أمام الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا.. تقرير أمريكى يحذر من خطورتهن.. ومسئولين أمنيين: يرجعن بلادهن بدون إعادة تأهيل.. ودراسة أوروبية: فى 2016 انضم نحو 4300 شخص إلى داعش

هل يمكن إلزام الأحزاب والمنظمات الأهلية بالمشاركة بمحو الأمية؟.. سياسيون يؤكدون صعوبة التنفيذ والأفضل خطة متكاملة تتضافر فيها الجهود المؤسسية.. والأحزاب ليست جهة حكومية.. واقتراحات بإسناد المهمة لخريجى الجامعات

هل يمكن إلزام الأحزاب والمنظمات الأهلية بالمشاركة بمحو الأمية؟.. سياسيون يؤكدون صعوبة التنفيذ والأفضل خطة متكاملة تتضافر فيها الجهود المؤسسية.. والأحزاب ليست جهة حكومية.. واقتراحات بإسناد المهمة لخريجى الجامعات

رغم الهدف القاتل.. الأهلى يصر على ضم كريم بامبو وتفعيل عقده

رغم الهدف القاتل.. الأهلى يصر على ضم كريم بامبو وتفعيل عقده

أهم الخدمات المقدمة لحجاج الجمعيات الأهلية × 10 معلومات

أهم الخدمات المقدمة لحجاج الجمعيات الأهلية × 10 معلومات

الرجوع الى أعلى الصفحة