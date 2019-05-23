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أمريكا تدين انتهاكات إيران لحقوق الأقليات الدينية

الخميس، 23 مايو 2019 11:08 ص
أمريكا تدين انتهاكات إيران لحقوق الأقليات الدينية مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكى
واشنطن /أ ش أ/
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أدان سفير الولايات المتحدة لشؤون الحريات الدينية صامويل براونباك بشدة "الانتهاكات" التى قال إن السلطات الإيرانية ترتكبها فى حق الأقليات الدينية فى طهران.

وأعرب براونباك ـ فى تصريح خاص لقناة الحرة الأمريكية اليوم الخميس ـ عن قلقه البالغ إزاء "انتهاكات إيران لحقوق الأقليات الدينية"، قائلا: "إن إيران تعد واحدة من الدول الأكثر اضطهادا للأقليات الدينية".

وشدد المسئول الأمريكى على ضرورة أن تتعامل إيران بعدالة وإنسانية مع الأقليات الدينية، مضيفا أن "إيران تعد من أكثر الدول غير ملتزمة بتطبيق ميثاق الحرية الدينية".

 


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