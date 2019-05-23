أفضل 13 نوع من الفواكه الصحية لمرضى السكر .. تعرف عليها

كتبت أمل علام

قالت صحيفة boldsky الهندية ،فى تقرير لها اليوم ،يجب على مرضى السكر توخي الحذر الشديد عند اعداد خطة طعامهم، فهناك القليل من الأطعمة التي يمكن لمرضى السكري تناولها دون قلق، حيث أن غالبية هذه الأطعمة يمكن أن ترفع مستويات السكر في الدم، وخصوصا الفواكه.

وقالت الصحيفة أن الفواكه، والخضروات، هي مثال للصحة،ومع ذلك، فإن الأفراد الذين يعانون من مرض السكري يواجهون قيودًا في هذه الحالة، لأن محتوى السكر في الثمار يمكن أن يكون له آثار ضارة شديدة.

ما هي الثمار الموصى بها لمرضى السكر؟

المفهوم الشائع بأن الثمار غير آمنة عندما تكون مصابًا بداء السكري أمر خاطئ، هناك أنواع كثيرة من الفاكهة المحملة بالفيتامينات والمعادن والألياف، والتي يمكن أن تساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم، وكذلك تقلل من خطر تطور مرض السكر لديك ، يمكن للألياف تعزيز الشعور بالامتلاء، والحد من الرغبة الشديدة غير الصحية، وتجنب الإفراط في تناول الطعام، الحفاظ على وزن صحي يمكن أن يزيد من حساسية الإنسولين، ويساعد في علاج مرض السكري.

وقالت الصحيفة، يعتقد أن الفواكه المحتوية على الماء مفيدة جدًا لمرضى السكر.

وهناك أنواع من الفواكه التي يمكن أن يستهلكها مريض السكر، دون القلق من اختلال مستوى السكر في الدم...تعرف عليها، مضيفة أن الثمار الصحية لمرضى السكر إذا استهلكت بكميات معتدلة وتحت إشراف طبيبك يمكن أن تكون هذه الثمار مفيدة للسيطرة على مرض السكري أو ارتفاع مستويات السكر في الدم.

تعرف على أهم الفواكه المفيدة لمريض السكر:

1. الجريب فروت..

حوالي 91% من الفاكهة ماء، الجريب فروت غني بفيتامين C، ويحتوي على كمية عالية من الألياف القابلة للذوبان، يشمل الجريب فروت أيضًا نارينجين وهو فلافونويد يعزز حساسية جسمك للإنسولين، تناولي حوالي نصف جريب فروت يوميًا للحفاظ على مستويات السكر في الدم تحت السيطرة.

2. الفراولة..

تحتوى الفراولة على الفيتامينات، ومضادات الأكسدة، والألياف التي تساعدك على السيطرة على مرض السكري الخاص بك، بالإضافة إلى ذلك ، تحتوي الفراولة على نسبة قليلة من السكر، ونسبة الكربوهيدرات منخفضة، الفراولة تبقي معدتك ممتلئة ، وتساعدك على تحقيق التوازن بين مستويات السكر في الدم، تناول حوالي ربع كوب من الفراولة يوميًا يمكن أن يكون مفيدًا لمرضى السكر.



البرتقال

3. البرتقال غني بالألياف..

يحتوي على نسبة منخفضة من السكر، يحتوي على نسبة عالية من فيتامين (C) والثيامين، والبرتقال يساعد في الحفاظ على مستويات السكر في الدم في السيطرة عليها، يساعدك البرتقال أيضًا في الحفاظ على وزنك تحت السيطرة، تأخذ البرتقال يوميا للحفاظ على مستوى السكر فى الدم.



فواكه مفيدة لمرضى السكر

4. الكرز ..

الكرز غني بفيتامين C، ومضادات الأكسدة، والحديد ، ويحتوى على البيتا كاروتين، والبوتاسيوم، الفولات، الماغنيسيوم والألياف، الكرز مفيد للغاية لمرض السكري، علاوة على ذلك، فإن الكرز مليء بالانثوسيانين التي يعتقد أنها تخفض مستويات السكر في الدم عن طريق زيادة إنتاج الأنسولين بنسبة 50%، يمكن أن تستهلك كوب من الكرز في يوم مفيد للغاية في السيطرة على مرض السكري. 5. التفاح..

التفاح غنى بفيتامين C، الألياف القابلة للذوبان ومضادات الأكسدة، يمكن أن يساعدك التفاح على السيطرة على مرض السكري، كما أنها تحتوي على البكتين الذي يساعد على إزالة السموم من الجسم وتقليل احتياجات الأنسولين لدى مرضى السكري بنحو 35 %.



الكمثرى

5.الكمثرى ..

تحتوى على الكثير من الألياف، والفيتامينات التي تساعد على الحفاظ على مستويات السكر في الدم تحت السيطرة، تعتبر الكمثرى مفيدة للغاية لمرض السكري لأنها تساعد على تحسين حساسية الأنسولين، وانخفاض مستوى السكر في الدم ،يمكنك تناول كمثرى صغيرة يوميًا.

7. البرقوق ..

بصرف النظر عن كونها منخفضة في السعرات الحرارية، البرقوق مصدر غني بالألياف يجعله ثمرة مثالية لمرضى السكر ومرضى القلب، نظرًا لأن العديد من مرضى السكري يعانون من الإمساك، فهو يساعد على تحسين الجهاز الهضمي، ويعالج الإمساك.

8. الأفوكادو..

الدهون الصحية والبوتاسيوم في الأفوكادو يجعلها مفيدة لمرضى السكر، يساعد الأفوكادو أيضًا على خفض مستويات الدهون الثلاثية، والكولسترول الضار في الجسم

9 .النكتارين..

يحتوي النكتارين على نسبة قليلة من السكر، مما يجعله مناسبا لمريض السكر .



الخوخ

10. الخوخ..

يحتوى على الألياف، ومضادات الأكسدة والفيتامينات الموجودة في الخوخ تجعلها جيدة حقا لمرضى السكري.

11. الأناناس..

الاناناس غنية في الخصائص المضادة للفيروسات ومضادة للالتهابات، يمكن أن تستهلك الأناناس من الأفراد الذين يعانون من مرض السكري.



الرمان مفيد لمرضى السكر

12. الرمان..

استهلاك هذه الفاكهة مفيد لمرضى السكري، لأنه يساعد على تحسين مستويات السكر في الدم في الجسم. لديها مؤشر نسبة السكر في الدم منخفضة من 18.

13. الباباي..

تحتوى على عدد كبير من العناصر الغذائية، ومن المعروف أن الباباي لديه الخصائص التي تساعد في السيطرة على مرض السكري،كما يمنع أمراض القلب السكري، كما أنها تحتوي على هذه الأنزيمات التي تحمي مرض السكري من الجذور الحرة الضارة.