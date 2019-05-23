سوبر كورة
Ads
الخميس، 23 مايو 2019 12:58 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسعار الذهب اليوم الخميس 23-5-2019 فى مصر

الخميس، 23 مايو 2019 12:39 م
أسعار الذهب اليوم الخميس 23-5-2019 فى مصر ذهب - أرشيفية
كتب إسلام سعيد
إضافة تعليق
ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس 23-5-2019 فى سوق الصاغة بقيمة جنيه واحد فقط للجرام، ليسجل الذهب عيار 21 (الأكثر شعبية فى مصر) 606 جنيها للجرام.
 
وبحسب مؤشرات سوق الصاغة فى مصر، جاءت أسعار الذهب اليوم في مصر كالتالى:
 
سعر الذهب عيار 21 سجل 606 جنيهات.
 
سعر الذهب عيار 18 سجل 519 جنيها.
 
سعر الذهب عيار 24 سجل 692 جنيها.
 
الجنيه الذهب يسجل 4 آلاف و488 جنيها.
 
أوقية الذهب تسجل 1277 دولارا أمريكيا.
 
 
أسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيها واحدا.
 
يقدم "اليوم السابع" خدمة لقرائه ومتابعيه تحديثا دوريا وفوريا ولحظيا لأسعار جميع الأعيرة المختلفة فى سوق الذهب بمصر.
 
أسعار الذهب فى مصر تخضع للعرض والطلب، وكذلك تتغير مع حدوث ارتفاع أو انخفاض فى السوق العالمية، إلى جانب ارتباطها بصورة مباشرة بأسعار الدولار فى السوق الموازية للدولار والسوق المصرفية.
 

إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

لماذا تراجعت أسعار الذهب فى مصر لأدنى مستوى فى 2019 ؟.. شعبة المعادن الثمينة: هبوط الأوقية وتراجع الدولار بالبنوك تسببا فى الانخفاض.. إيهاب واصف: انتعاش المبيعات فى وجه بحرى وثبات الطلب فى القاهرة الكبرى

أسعار الذهب تهبط لأقل سعر فى 2019 وعيار 21 يسجل 605 جنيها للجرام

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 22-5-2019 فى مصر

إحالة خادمة وزوجها للمحاكمة بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من شقة فى حلوان

سعر الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 21-5-2019

سعر الذهب

اسعار الذهب

الذهب اليوم

سعر الذهب فى مصر


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأرصاد والطب يحذران من ارتفاع درجات الحرارة والفلك يبرئ الشمس

الأرصاد والطب يحذران من ارتفاع درجات الحرارة والفلك يبرئ الشمس

إزاى تتعامل مع حرارة الجو أثناء الصيام؟.. 11 نصيحة لتجنب ضربة الشمس والجفاف

إزاى تتعامل مع حرارة الجو أثناء الصيام؟.. 11 نصيحة لتجنب ضربة الشمس والجفاف

زوجات وأرامل الدواعش "قنبلة موقوتة" أمام الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا.. تقرير أمريكى يحذر من خطورتهن.. ومسئولين أمنيين: يرجعن بلادهن بدون إعادة تأهيل.. ودراسة أوروبية: فى 2016 انضم نحو 4300 شخص إلى داعش

زوجات وأرامل الدواعش "قنبلة موقوتة" أمام الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا.. تقرير أمريكى يحذر من خطورتهن.. ومسئولين أمنيين: يرجعن بلادهن بدون إعادة تأهيل.. ودراسة أوروبية: فى 2016 انضم نحو 4300 شخص إلى داعش

هل يمكن إلزام الأحزاب والمنظمات الأهلية بالمشاركة بمحو الأمية؟.. سياسيون يؤكدون صعوبة التنفيذ والأفضل خطة متكاملة تتضافر فيها الجهود المؤسسية.. والأحزاب ليست جهة حكومية.. واقتراحات بإسناد المهمة لخريجى الجامعات

هل يمكن إلزام الأحزاب والمنظمات الأهلية بالمشاركة بمحو الأمية؟.. سياسيون يؤكدون صعوبة التنفيذ والأفضل خطة متكاملة تتضافر فيها الجهود المؤسسية.. والأحزاب ليست جهة حكومية.. واقتراحات بإسناد المهمة لخريجى الجامعات

رغم الهدف القاتل.. الأهلى يصر على ضم كريم بامبو وتفعيل عقده

رغم الهدف القاتل.. الأهلى يصر على ضم كريم بامبو وتفعيل عقده

أهم الخدمات المقدمة لحجاج الجمعيات الأهلية × 10 معلومات

أهم الخدمات المقدمة لحجاج الجمعيات الأهلية × 10 معلومات

الرجوع الى أعلى الصفحة