أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 23 - 5 -2019

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الخميس 23-5-2019.

إيقاف تداول 8 شركات

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 8 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الخميس.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى المنصورة للدواجن، مصر للأسمنت قنا، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية، بيراميزا للفنادق والقرى السياحية، الصناعات الغذائية العربية، سى اى كابيتال القابضة، أجواء للصناعات الغذائية، مينا للاستثمار السياحى والعقارى.

البورصة تربح 5.2 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين ، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 5.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 751.653 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 70.2 مليون ورقة مالية بقيمة 394.1 مليون جنيه، عبر تنفيذ 13.8 ألف عملية لعدد 157 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 63.69% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 25.76%، والعرب على 10.55% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 51.09% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 48.90%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 2.9 مليون جنيه، 547 ألف جنيه، 50.5 مليون جنيه، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 10.97 مليون جنيه، 38.9 مليون جنيه، 4.1 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 13776 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.11% ليغلق عند مستوى 2073 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.03% ليغلق عند مستوى 17170 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 603 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 1536 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 454 نقطة.

وارتفعت أسهم 94 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 20 شركات، ولم تتغير مستويات 43 شركة.





وضمت الأسهم المرتفعة:

- بيراميزا للفنادق والقرى السياحية بسعر إغلاق 20.920 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.99%

- مصر للأسمنت - قنا بسعر إغلاق 10.050 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.72%

- أجواء للصناعات الغذائية بسعر إغلاق 3.090 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.04%

- المنصورة للدواجن بسعر إغلاق 4.380 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.57%

- مينا للاستثمار السياحى والعقارى بسعر إغلاق 2.410 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.24%

وضمت الأسهم المتراجعة:

- الصناعات الغذائية العربية-دومتى بسعر إغلاق 9.050 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.14%

- الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية بسعر إغلاق 3.860 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.02%

- أسمنت بورتلاند طرة المصرية بسعر إغلاق 9.700 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.71%

- دايس للملابس الجاهزة بسعر إغلاق 2.340 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.09%

- الألومنيوم العربية بسعر إغلاق 15.010 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.02%