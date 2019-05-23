أخبار البورصة المصرية اليوم الخميس 23-5-2019

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 23-5-2019، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات.

البورصة تربح 5.2 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب ، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 5.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 751.653 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 70.2 مليون ورقة مالية بقيمة 394.1 مليون جنيه، عبر تنفيذ 13.8 ألف عملية لعدد 157 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 63.69% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 25.76%، والعرب على 10.55% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 51.09% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 48.90%.

مهلة لـ12 شركة

قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، منح 12 شركة مهلة أسبوع، للدعوة لانعقاد الجمعية العامة العادية لاعتماد القوائم المالية السنوية على أن يتم إعادة العرض على لجنة القيد فى حالة عدم الالتزام .

والشركات المخاطبة بهذا القرار هى بلتون المالية القابضة، القلعة للاستشارات المالية، بى اى جى للتجارة والاستثمار، جينيال تورز، العربية وبولفارا للغزل والنسيج، حديد عز، جنوب الوادى للأسمنت الأخوة المتضامنين للاستثمار العقارى، اسيك للتعدين –اسكوم، رواد مصر للاستثمار السياحى، الشرق الأوسط لصناعة الزجاج، جولدن بيراميدز بلازا.

وسبق للجنة القيد مخاطبة تلك الشركات، بضرورة موافاة البورصة بالقوائم المالية السنوية معتمدة من الجمعية العامة خلال شهر من تاريخ إخطارها بقرار لجنة القيد، كذلك قررت التنبيه على الشركات بضرورة إعداد واعتماد القوائم المالية السنوية بحد أقصى 3 أشهر من الجمعية العامة من تاريخ نهاية السنة المالية، طبقا لأحكام المادة 46 من قواعد القيد مستقبلا لتجنب مخالفة قواعد القيد وفرض التزام مالى وفقاً للعقد المبرم.

مشروع "أب تاون كايرو"

أكدت شركة إعمار مصر للتنمية، فى بيان للبورصة المصرية اليوم الخميس، أن الدعوى التحكيمية مع شركة النصر للإسكان والتعمير، ما زالت متداولة أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولى، ولكن هناك مفاوضات إيجابية مع الشركة بشأن تسوية النزاع القائم بين الشركتين على أرض مشروع "أب تاون كايرو".

وكانت شركة النصر للإسكان والتعمير، قد رفعت دعوى تحكيم أمام مركز القاهرة الدولي للتحكيم، ضد شركة إعمار لفسخ التعاقد المبرم بينهما الخاص بمشروع "أب تاون كايرو"، وطالبت بتعويض قدره مليار جنيه.

وطالبت شركة النصر باسترداد 3 ملايين متر مربع من أرض زهراء المقطم التي تقع في نطاق مشروع أب تاون كايرو، لعدم التزام الشركة بتطويرها وتنميتها، والحصول على رسوم تغيير نشاط لمساحة 500 ألف متر مربع بالمشروع.

يشار إلى أن إعمار مصر حققت أرباحاً بلغت 418.6 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية في مارس الماضي، مقابل أرباح بلغت 503.2 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 566.6 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 830.7 مليون جنيه بالربع المقارن من 2018.

تقرير المركزى للمحاسبات

قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الخميس، مخاطبة 7 شركات للتأكيد على إرسال تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر لعام 2019، فور صدوره وقبل أول جلسة تداول تالية للتاريخ المدون بتقرير مراقب الحسابات.

وتضمنت قائمة الشركات المخاطبة هى العربية وبولفارا للغزل والنسيج، الشمس للإسكان والتعمير، المصرية للاتصالات، الدولية للتأجير التمويلى-انكوليس، غاز مصر، المصرية لخدمات النقل، المهندس للتأمين.

تغريم 3 شركات

قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، تغريم 3 شركات مبلغ 40 ألف جنيه لمخالفتها قواعد القيد، موزعة بين تغريم شركة زهراء المعادى للاستثمار والتعمير، ميلغ 10 آلاف جنيه، لمخالفة أحكام المادة 38 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 66 من الإجراءات التنفيذية، وذات المبلغ لشركة الحفر الوطنية، لمخالفة أحكام المادة 46 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 64 من الإجراءات التنفيذية.

وغرمت شركة الاستثمار العقارى العربى - اليكو مبلغ وقدره 20 ألف جنيه، وذلك لتكرار مخالفة أحكام المادة 32 من قواعد القيد.