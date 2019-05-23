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أخبار × 24 ساعة.. تأجيل امتحانات الصف الأول الثانوى بسبب ارتفاع درجات الحرارة

الخميس، 23 مايو 2019 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. تأجيل امتحانات الصف الأول الثانوى بسبب ارتفاع درجات الحرارة امتحانات الصف الأول الثانوى - أرشيفية
كتب محمود راغب
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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية. 

 

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تعرف على النصائح الغذائية لتجنب آثار ارتفاع درجات الحرارة × 7 معلومات

رفع درجة الاستعداد بـ43 مستشفى حميات و67 قسما بالمستشفيات العامة والمركزية لمواجهة الموجة الحارة.. غرف احتباس حرارى وتكييفات وسائل المنشآت الطبية لحماية مصابى ضربات الشمس من الموت.. و10 نصائح لتفادى المضاعفات

وفد فرنسى يبحث تبادل الخبرات مع الجانب المصرى فى مجال الزراعة

نقيب الفلاحين: مساحة الأراضى الزراعيه وصلت إلى 10.5 مليون فدان

اعتماد 59 مليون جنيه لـ 368 مستفيد من المشروع القومى لإحياء البتلو

الأرصاد للمواطنين: لا داع للفزع.. والحرارة سجلت 46 درجة فى سنوات سابقة

هيئة الأرصاد: انكسار موجة الحر السبت وانخفاض حرارة الجو بمعدل 8 درجات

اللجنة التنظيمية لمؤتمر "مصر بداية الطريق" تعقد اجتماعها الأول 10 يونيو

الأرصاد: غدا طقس شديد الحرارة بكافة الأنحاء والعظمى بالقاهرة 45 درجة

تحالف روساتوم الروسى يفوز بمناقصة لاستخراج الوقود النووى من مفاعل فوكوشيما

تقرير حكومى: 76 مليار جنيه تكلفة الوقود المستخدم لتوليد الكهرباء للعام الجديد

 

 

 

 

 

 


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