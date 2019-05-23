أبو الغيط: محمد بن راشد جعل من الإبداع نهجا للعمل الحكومى

كتب مصطفى عنبر

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الأداء الحكومى يقع فى القلب من أى جهدٍ جاد للنهوض بالمجتمعات العربية، موضحا أن الحكوماتُ لها دورٌ مركزى فى أى مشروع نهضوي، ذلك أنها تضعُ القواعد – فى كل مناشط ومجالات العمل- وتقوم على صيانة هذه القواعد والسهر على تطبيقها.

جاء ذلك خلال كلمته فى حفل إطلاق جائزة التميز الحكومى العرب، برعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبى، وبمبادرة من المنظمة العربية للتنمية الإدارية بهدف تشجيع الممارسات والتجارب الرائدة والمتميزة فى أداء المؤسسات الحكومية فى الدول العربية، وذلك لتعميم أكبر قدر من الاستفادة من هذه التجارب، ونشر ثقافة الجودة والأداء المتميز، وتشجيع المؤسسات الحكومية على الارتقاء بما تقدمه من خدمات، وما تقوم به من مهمات.

​وقال أبو الغيط، أن الحكومات تضطلع بالمهام التى يُحجم عنها القطاعان الخاص والأهلي، من توفير التعليم والصحة وغيرها من الخدمات العامة، فضلاً عن توفير شبكة الضمان الاجتماعى لغير القادرين وكبار السن لإشاعة روح التضامن والانسجام المجتمعي، وهى التى تُحدد الأهداف العُليا للدولة، وتضبط الحركة الشاملة للمجتمع والاقتصاد، دون أن تخنق فى أى منها روح المبادرة أو تضيق على حرية الحركة والابداع.

وأكد أبو الغيط، أن توقيت إطلاق جائزة التميز الحكومى جاء فى الوقت المناسب تماما، معربا عن شكره للمنظمة العربية للتنمية الإدارية على مبادرتها الطيبة، التى ستُطلق روح التنافس الشريف فى ميدانٍ بالغ الأهمية للنهضة العربية الشاملة.

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وتابع:"ليس غريباً ولا عجيباً أن تكون هذه الجائزة تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، فهو رجلٌ جعل من الإبداع نهجاً للعمل الحكومي، ومن الابتكار والتميز دستوراً للأداء، حتى صارت تجربته مصدر إلهام وموضوعاً للدرس والتدبر من كافة الأمم الناهضة، الساعية إلى التنمية".

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وأعرب ألو الغيط عن أمنياته بأن تكون هذه الجائزة حافزاً لحكوماتنا على التفكير الجريء، والأداء الناجز، والتخطيط المستقبلى، وامتلاك إرادة المنافسة وروح التميز والسبق.

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