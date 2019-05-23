سوبر كورة
Ads
الخميس، 23 مايو 2019 03:26 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

أبو الغيط: محمد بن راشد جعل من الإبداع نهجا للعمل الحكومى

الخميس، 23 مايو 2019 02:49 م
أبو الغيط: محمد بن راشد جعل من الإبداع نهجا للعمل الحكومى أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية
كتب مصطفى عنبر
إضافة تعليق

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الأداء الحكومى يقع فى القلب من أى جهدٍ جاد للنهوض بالمجتمعات العربية، موضحا أن الحكوماتُ لها دورٌ مركزى فى أى مشروع نهضوي، ذلك أنها تضعُ القواعد – فى كل مناشط ومجالات العمل- وتقوم على صيانة هذه القواعد والسهر على تطبيقها.

 

جاء ذلك خلال كلمته فى حفل إطلاق جائزة التميز الحكومى العرب، برعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبى، وبمبادرة من المنظمة العربية للتنمية الإدارية بهدف تشجيع الممارسات والتجارب الرائدة والمتميزة فى أداء المؤسسات الحكومية فى الدول العربية، وذلك لتعميم أكبر قدر من الاستفادة من هذه التجارب، ونشر ثقافة الجودة والأداء المتميز، وتشجيع المؤسسات الحكومية على الارتقاء بما تقدمه من خدمات، وما تقوم به من مهمات.

 

​وقال أبو الغيط، أن الحكومات تضطلع بالمهام التى يُحجم عنها القطاعان الخاص والأهلي، من توفير التعليم والصحة وغيرها من الخدمات العامة، فضلاً عن توفير شبكة الضمان الاجتماعى لغير القادرين وكبار السن لإشاعة روح التضامن والانسجام المجتمعي، وهى التى تُحدد الأهداف العُليا للدولة، وتضبط الحركة الشاملة للمجتمع والاقتصاد، دون أن تخنق فى أى منها روح المبادرة أو تضيق على حرية الحركة والابداع.

 

وأكد أبو الغيط، أن توقيت إطلاق جائزة التميز الحكومى جاء فى الوقت المناسب تماما، معربا عن شكره للمنظمة العربية للتنمية الإدارية على مبادرتها الطيبة، التى ستُطلق روح التنافس الشريف فى ميدانٍ بالغ الأهمية للنهضة العربية الشاملة.

وتابع:"ليس غريباً ولا عجيباً أن تكون هذه الجائزة تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، فهو رجلٌ جعل من الإبداع نهجاً للعمل الحكومي، ومن الابتكار والتميز دستوراً للأداء، حتى صارت تجربته مصدر إلهام وموضوعاً للدرس والتدبر من كافة الأمم الناهضة، الساعية إلى التنمية".

وأعرب ألو الغيط عن أمنياته بأن تكون هذه الجائزة حافزاً لحكوماتنا على التفكير الجريء، والأداء الناجز، والتخطيط المستقبلى، وامتلاك إرادة المنافسة وروح التميز والسبق.

​​​

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

منظمة المرأة العربية تُشارك فى حفل جائزة التميز الحكومى العربى

بدء حفل إطلاق جائزة التميز الحكومى العربى فى مقر جامعة الدول العربية (صور)

الامارات

الجامعة العربية

التميز الحكومى

دبى

محمد بن راشد

ابو الغيط


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأرصاد والطب يحذران من ارتفاع درجات الحرارة والفلك يبرئ الشمس

الأرصاد والطب يحذران من ارتفاع درجات الحرارة والفلك يبرئ الشمس

إزاى تتعامل مع حرارة الجو أثناء الصيام؟.. 11 نصيحة لتجنب ضربة الشمس والجفاف

إزاى تتعامل مع حرارة الجو أثناء الصيام؟.. 11 نصيحة لتجنب ضربة الشمس والجفاف

زوجات وأرامل الدواعش "قنبلة موقوتة" أمام الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا.. تقرير أمريكى يحذر من خطورتهن.. ومسئولين أمنيين: يرجعن بلادهن بدون إعادة تأهيل.. ودراسة أوروبية: فى 2016 انضم نحو 4300 شخص إلى داعش

زوجات وأرامل الدواعش "قنبلة موقوتة" أمام الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا.. تقرير أمريكى يحذر من خطورتهن.. ومسئولين أمنيين: يرجعن بلادهن بدون إعادة تأهيل.. ودراسة أوروبية: فى 2016 انضم نحو 4300 شخص إلى داعش

هل يمكن إلزام الأحزاب والمنظمات الأهلية بالمشاركة بمحو الأمية؟.. سياسيون يؤكدون صعوبة التنفيذ والأفضل خطة متكاملة تتضافر فيها الجهود المؤسسية.. والأحزاب ليست جهة حكومية.. واقتراحات بإسناد المهمة لخريجى الجامعات

هل يمكن إلزام الأحزاب والمنظمات الأهلية بالمشاركة بمحو الأمية؟.. سياسيون يؤكدون صعوبة التنفيذ والأفضل خطة متكاملة تتضافر فيها الجهود المؤسسية.. والأحزاب ليست جهة حكومية.. واقتراحات بإسناد المهمة لخريجى الجامعات

رغم الهدف القاتل.. الأهلى يصر على ضم كريم بامبو وتفعيل عقده

رغم الهدف القاتل.. الأهلى يصر على ضم كريم بامبو وتفعيل عقده

أهم الخدمات المقدمة لحجاج الجمعيات الأهلية × 10 معلومات

أهم الخدمات المقدمة لحجاج الجمعيات الأهلية × 10 معلومات

الرجوع الى أعلى الصفحة