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أبرز محطات سيف الله المسلول خالد بن الوليد × معلومات بذكرى وفاته

الخميس، 23 مايو 2019 01:33 م
أبرز محطات سيف الله المسلول خالد بن الوليد × معلومات بذكرى وفاته خالد بن الوليد
كتب لؤى على
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تحل اليوم الثامن عشر من شهر رمضان المبارك ذكرى وفاة سيف الله المسلول خالد بن الوليد ، ونستعرض أهم وأبرز محطات هذا الصحابى والقائد العسكرى الكبير.
 
1. خالد بن الوليد بن المغيرة المخزومي القرشي 
 
2.ولد (30 ق.هـ - 592)
 
3.وتوفى عام ( 21 هـ /592 - 642 م) 
 
4. صحابي وقائد عسكري لقّبه الرسول بسيف الله المسلول.
 
5. اشتهر بحسن تخطيطه العسكري وبراعته في قيادة جيوش المسلمين في حروب الردة وفتح العراق والشام. 
 
6. يعد أحد قادة الجيوش القلائل في التاريخ الذين لم يهزموا في معركة طوال حياتهم. 
 
7. لم يهزم في أكثر من مائة معركة أمام قوات متفوقة عدديًا من الإمبراطورية الرومية البيزنطية والإمبراطورية الساسانية الفارسية وحلفائهم، بالإضافة إلى العديد من القبائل العربية الأخرى. 
 
8. اشتهر خالد بانتصاراته الحاسمة في معارك اليمامة وأُلّيس والفراض، وتكتيكاته التي استخدمها في معركتي الولجة واليرموك.
 
9.لعب خالد بن الوليد دورًا حيويًا في انتصار قريش على قوات المسلمين في غزوة أحد قبل إسلامه، كما شارك ضمن صفوف الأحزاب في غزوة الخندق.
 
10. اعتنق خالد الدين الإسلامي بعد صلح الحديبية، شارك في حملات مختلفة في عهد الرسول، أهمها غزوة مؤتة وفتح مكة. 

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