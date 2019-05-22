83.5 مليار جنيه إجمالى ضرائب الدخل بموازنة الهيئات الاقتصادية.. اعرف التفاصيل

نور على

بلغت ضرائب الدخل المتوقع تحصيلها فى مشروع موازنة العام المالى 2019/2020 من الهيئات الاقتصادى نحو 83.5 مليار جنيه من 23 هيئة اقتصادية، وطبقًا للبيان المالى المقدم من الحكومة للبرلمان، فإن ضرائب الدخل المتوقع تحصيلها من الهيئة المصرية العامة للبترول تبلغ 15.5 مليار جنيه وضرائب الشريك الأجنبى فى التحول تبلغ 26.3 مليار جنيه.



وتبلغ ضرائب الدخل المتوقع تحصيلها من هيئة قناة السويس نحو 26.3مليار جنيه، فى حين تبلغ ضرائب الدخل المتوقع تحصيلها من باقى الهيئات الاقتصادية وعددها 21 هيئة نحو 1.7 مليار جنيه، حيث يبلغ نصيب الجهات القومى للاتصالات نحو 899 مليون جنيه والهيئة العامة لميناء الإسكندرية نحو 900 مليون جنيه، وهيئة ميناء دمياط نحو 580 مليون جنيه والهيئة القومية للبريد نحو 266 مليون جنيه والهيئة العامة لموانى البحر الأحمر نحو 291 مليون جنيه والهيئة العامة للتنمية السياحية نحو 348 مليون جنيه، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة نحو 266 مليون جنيه، والهيئة العامة للتنمية الصناعية نحو 18 مليون جنيه، وجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز نحو 2 مليون و308 آلاف جنيه والهيئة العامة للموانى البرية والحافلات 79 مليون جنيه.



يذكر أن لجنة الخطة والموازنة تناقش حاليًا موازنات الوزراء والهيئات .