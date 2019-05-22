6 أرقام هامة عن الموازنة الجديدة لـ"الاتصالات".. تعرف عليها

كتب أمين صالح

زادت جملة اعتمادات مشروع الموازنة العامة لديوان عام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى العام المالى 2019/2020 بما يزيد عن 25 مليار جنيه، وفيما يلى نرصد 6 أرقام هامة عن موازنة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: