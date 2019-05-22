389 ألف طالب "أولى ثانوى" أدوا امتحان الجغرافيا عبر أجهزة التابلت اليوم

كتب - محمود طه حسين

قالت مصادر مسؤولة، إن إجمالى طلاب أولى ثانوى الذين أدوا امتحان مادة الجغرافيا إلكترونيا من خلال أجهزة التابلت، فى الفترة الصباحية التى تضم طلاب المدارس الحكومية، سجل 389 ألف طالب وطالبة، من إجمالى 294 ألف طالب مستهدف، بدون أية مشكلات فى السيستم.

وأوضحت المصادر، أن الطلاب الذين لم يؤدوا الامتحان إلكترونيا قد تكون لديهم مشكلات خاصة، مثل الغياب، أو مشكلة فنية فى أجهزة التابلت، وهى الحالات التى حددت لها الوزارة إجراءات عملية تتبعها المدارس. إضافة إلى عدد آخر اختبروا ورقيا بسبب عدم اكتمال البنية التكنولوجية فى مدارسهم.

يُذكر أن امتحانات الفصل الدراسى الثانى للصف الأول الثانوى، التى انطلقت مطلع الأسبوع الجارى، تُعقد على فترتين: الصباحية لطلاب المدارس الحكومية والخدمات والمنازل والسجون والمستشفيات، والمسائية لطلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية.