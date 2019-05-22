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22 يوليو.. الحكم على تشكيل إجرامى تخصص فى الاتجار بالبشر

الأربعاء، 22 مايو 2019 04:16 م
22 يوليو.. الحكم على تشكيل إجرامى تخصص فى الاتجار بالبشر محكمة ـ أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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حجزت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، جلسة 22 يوليو المقبل، للنطق بالحكم على تشكيل إجرامى تخصص فى الاتجار فى البشر والجريمة المنظمة، بهدف تحقيقهم مكاسب مالية، وصدر القرار برئاسة المستشار السيد البدوي أبو القاسم، وعضوية المستشارين محمد الجندي وعلى مختار.

وتضمن أمر الإحالة الذى أعدته نيابة حلوان بإشراف المستشار أحمد وجيه المحامي العام لنيابة حلوان، قيام علاء سيد وشهرته علاء البرادعي 29 سنة عامل بموقف سيارات ووليد محمد عبد العظيم وشهرته وليد بوكو 21 سنة جزار وشريف عبد العاطي وشهرته شريف تفاهة 18 سنة عامل بموقف سيارات وسيد مسعود عبد الغفار وشهرته سيد بحلق 19 سنة عامل بموقف سيارات لقيامها يوم 24 فبراير 2018 بالاتجار فى البشر بأن استخدموهم بعد تهديدهم فى القيام بخدمتهم والتسول .

أوضحت التحقيقات أن المتهمين كونوا جماعة إجرامية منظمة وقاموا باستقطاب الضحايا مستغلين ضعف قوتهم وظروفهم المعيشية وأنهم هددوهم بالقتل والأذى الجسدى .

وقف المجنى عليه الطفل بن لادن 16 سنة أمام رامى مصطفى وكيل أول النيابة، يقول إنه منذ 3 سنوات وعقب وفاة والدة اضطر للنزول والبحث عن عمل لكسب قوته ومساعدة أسرته الفقيرة وحينها فوجئ بالمتهمين وآخرين يقومون باجباره على التسول وغسل السيارات وتحصيل مالية بصورة يومية منهم مقابل السماح لهم بالعمل وكسب العيش.

كما اعتاد المتهمون على التعدى عليه وآخرين بالضرب وإحداث إصابة بعض المجني عليهم بالأسلحة البيضاء، فى حال امتناع الضحايا عن تسليم الجناة ما يطلبونه من أموال .


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الاتجار فى البشر

جنايات القاهرة

اغتصاب الاطفال

التسول

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