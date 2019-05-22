21 ألف أمريكية طلبت "حبوب" الإجهاض عبر الإنترنت خلال الـ6 أشهر الماضية

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن آلاف النساء الأمريكيات حصلن على حبوب للإجهاض عبر الإنترنت فى الأشهر الستة الماضية ، وفقًا للأرقام التى تبرز الصعوبة المتزايدة للخضوع لعمليات إجهاض آمنة.

وكشفت البيانات التى تمت مشاركتها مع "الجارديان" أن 21 ألف امرأة قد طلبن علاجاً للإجهاض بين أكتوبر 2018 ومارس من هذا العام من جمعية المعونة الخيرية Access وتم إرسال ما بين ثلث ونصف النساء اللاتى تقدمن بطلبات حبوب منع الحمل عبر البريد، حيث تعيش غالبية المتلقيات لهذا العلاج فى دول لديها سياسات إجهاض عدائية.

ووصفت النساء اللائى حصلن على حبوب منع الحمل على الإنترنت اليأس لعدم قدرتهن على الوصول إلى الخدمات الطبية ذات الأسعار المعقولة محليًا ، حيث قال البعض إنهن نظرن فى تدابير متطرفة لوضع حد لحملهن.

وقالت ريبيكا جومبيرتس ، مؤسسة "الوصول إلى المعونة" التى توفر وصفات عبر الإنترنت لحبوب الإجهاض التى يتم إرسالها إلى الولايات المتحدة عبر البريد الإلكتروني: "الواقع على الأرض يائس للغاية". "إذا لم تتمكن المرأة من الخضوع للإجهاض بشكل طبيعى فى الولايات المتحدة ، فستفعل أى شيء لإنهاء حملها."

وأثير جدلا واسعا الأسبوع الماضى بإعلان ولاية ألاباما سعيها لفرض حظر على الإجهاض حتى فى حالات الاغتصاب أو السفاح.