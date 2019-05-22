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10 معلومات عن باربرا باريت مرشحة ترامب لقيادة القوات الجوية الأمريكية

الأربعاء، 22 مايو 2019 11:03 ص
10 معلومات عن باربرا باريت مرشحة ترامب لقيادة القوات الجوية الأمريكية باربرا باريت
كتبت شيماء بهجت
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أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ترشيح باربرا باريت، السفيرة السابقة وسيدة الأعمال من أريزونا، لتولى قيادة القوات الجوية الأمريكية.

 
باربرا-باريت--s(1)
 
 
وفيما يلى نستعرض 10 معلومات عن باربرا باريت.

1ـ باربرا باريت "Barbara Barrett" محامية ودبلوماسية أمريكية

2ـ ولدت فى 26 ديسمبر0195

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3ـ طيارة اختبار وسيدة أعمال من أريزونا

4ـ شغلت منصب سفيرة واشنطن لدى فنلندا بين عامى 2008 و2009 فى عهد الرئيس جورج دبليو بوش

5ـ ترأست مركز "إيروسبايس كوربوريشن" لأبحاث الطيران حتى عام 2017

باربرا-باريت--(2)

6ـ عضو مجلس إدارة فى "مؤسسة راند" التى توفر الأبحاث والتحليلات للقوات المسلحة الأمريكية

7ـ زوجة كريج، الرئيس التنفيذى السابق لشركة إنتل الأمريكية

8ـ تعتبر مع زوجها كريج، من المانحين الجمهوريين الرئيسيين

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9ـ عام 1994 كانت أول امرأة تترشح لمنصب حاكم ولاية أريزونا، لكنها فشلت فى الحصول على ترشيح الحزب الجمهورى

10ـ ستخلف هيذر ويلسون فى منصب وزير سلاح الجو إذا تمت المصادقة على تعيينها


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