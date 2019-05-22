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10 إجراءات تجنبك اندلاع الحريق بسيارتك على الطرق.. تعرف عليها

الأربعاء، 22 مايو 2019 08:08 ص
10 إجراءات تجنبك اندلاع الحريق بسيارتك على الطرق.. تعرف عليها زيادة السرعة_أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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وضعت إدارة الحماية المدنية العديد من الوصايا لمنع نشوب حرائق بالسيارات، أثناء القيادة، أعلى الطرق والميادين بالقاهرة والجيزة والمحافظات الأخرى، مع ارتفاع دراجات الحرارة، نتيجة سير المركبات لمسافات كبيرة بالطرق، و منها.‪

1-عدم وجود أى نوع من أنواع التسرب بدائرة الوقود "الخزان – المواسير والخراطيم - منظم الوقود".

2-فحص خراطيم الوقود والتأكد من عدم وجود أى تشققات بها مع إحكام ربط الفواصل.

3-عدم استخدام الوقود فى تنظيف أجزاء المحرك وتشغيله قبل أن يجف من الوقود.

4-يمنع القيام بأى أنواع من اللحامات فى أى موضع من دائرة الوقود إلا بعد اتخاذ الاحتياطات.

5-التأكد من سلامة التوصيلات بالدائرة الكهربائية.

6-عدم استخدام الأسلاك الكهربائية غير المطابقة أو غير المناسبة للدائرة الكهربائية للسيارة.

7-لا تترك الأسلاك غير مغطاة حتى لا يحدث أى احتكاك بجسم السيارة.

8-عدم ملامسة أسلاك طرفى البطارية لمعدن السيارة.

9-عدم التدخين تحسبا لسقوط أجزاء من السيجارة داخل السيارة أثناء القيادة.

10-عند ملاحظة أى اضطراب فى الدائرة الكهربائية يجب فحصها بمعرفة المتخصصين.

 

 


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حريق السيارات بالطرق

اندلاع حريق السيارات

الحماية المدنية

ارشادات لمنع الحرائق

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