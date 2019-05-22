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‏قطاع الأعمال العام تنتهى من برنامج تقييم ودعم الأداء القيادى لرؤساء الشركات

الأربعاء، 22 مايو 2019 12:20 م
‏قطاع الأعمال العام تنتهى من برنامج تقييم ودعم الأداء القيادى لرؤساء الشركات برامج لدعم الأداء القيادى بشركات قطاع الأعمال- أرشيفية
كتب- عبد الحليم سالم
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انتهت وزارة قطاع الأعمال العام من برنامج تقييم ودعم الأداء القيادي لرؤساء الشركات  التابعة، والذى تم تنفيذه للمرة الأولى في تاريخ شركات قطاع الأعمال العام، وذلك وفق معايير عالمية محددة وواضحة.
 
وتستهدف الوزارة من هذا البرنامج تطوير وتحسين الأداء والتأكد من توفر القدرات والمهارات القيادية لدى رؤساء الشركات التابعة، بما يتماشى مع الرؤية المستقبلية والخطة التي تتبناها الوزارة لإصلاح وتطوير الشركات التابعة والتي تشمل ضخ استثمارات ضخمة خلال الفترة المقبلة.
 
وضمانًا للحياد والنزاهة، فإن اللجنة المشكلة للتقييم - والتي ضمت مجموعة من أفضل الخبراء والاستشاريين في مجال دعم وتقييم الأداء القيادي - ثلثي أعضائها من خارج الوزارة والثلث الأخير من الوزارة، مع الإشارة إلى أنه لم يحضر هذا البرنامج أو يشارك في التقييم أي مسؤول من الشركات القابضة التي تتبعها هذه الشركات.
 
شمل البرنامج - الذي عقد على مدار شهر ونصف بمقر مركز إعداد القادة التابع لوزارة قطاع الأعمال العام ـ قياس عدة عناصر للأداء القيادي أبرزها التفكير الاستقرائي والإبداعي، القيادة الاستراتيجية، قيادة الريادة والأداء، اتخاذ القرار، الوعي التنظيمي، وقيادة التغيير، مع الأخذ في الاعتبار نتائج أعمال الشركة خلال فترة توليه رئاسة مجلس الإدارة.
 
 

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