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يورو بول تعلن تفكيك عصابة للجريمة المنظمة فى عملية أمنية دولية

الأربعاء، 22 مايو 2019 01:36 م
يورو بول تعلن تفكيك عصابة للجريمة المنظمة فى عملية أمنية دولية الشرطة الأوروبية ـ صورة أرشيفية
لاهاى(أ ش أ)
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أعلنت الشرطة الأوروبية (يورو بول) ضبط عصابة للجريمة المنظمة ربحت ملايين اليورو من عمليات تهريب المخدرات والسجائر وغسيل الأموال والاغتيالات، وذلك فى عملية دولية.

وأوضحت الشرطة الأوروبية -حسبما نقلت شبكة "إيه بى سى" الأمريكية- أن أكثر من 450 شرطيًا وضابط جمارك من إسبانيا والمملكة المتحدة وبولندا وليتوانيا نفذوا مداهمات أمنية الأسبوع الماضى، وأنه تم القبض على رئيس العصابة المشتبه وهو ليتوانى الجنسية فى إسبانيا.

وتابعت الشرطة أنه تم القبض على 21 مشتبهًا آخرين فى دول متعددة ومصادرة أموال ومجوهرات وسبائك ذهبية وسيارات فارهة تساوى قيمتها 8 ملايين يورو.

 


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يورو بول

الجريمه المنظمه

عصابه للجريمه المنظمه

اسبانيا

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