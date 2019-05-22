"يا حلاوة الايد الشغالة"..نهى تركت وظيفتها الحكومية واحترفت صناعة الكروشيه

الغربية - عادل ضرة

قصة نجاح سطرتها سيدة من أبناء مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، رغم عملها بجامعة المنصورة، إلا أنها رفضت الاستمرار فى الوظيفة الحكومية، بعد أن وجدت نفسها فى العمل اليدوي الحر، رغم أنها زوجة ولديها من الأطفال 4 أولاد.

استطاعت أن تعبر بفكرتها وبمهارتها اليدوية لتجد لها مكانا فى سوق العمل محققة إنجازا كبيرا فى مجال تصنيع الكروشية والشنط اليدوية من الجلد الطبيعى، وذاع صيتها بين أبناء المدينة العمالية، بل وامتد إلى مدن اخرى بمحافظات مختلفة، وأصبحت منتجاتها ذات جودة ممتازة وعلامة تجارية خاصه بها، مما جعلها تنافس كبرى المصانع والشركات فى هذا المجال.

بدأت نهى الشناوى مشروعها بمبلغ 2000 جنيه بعد ان استهوتها فكرة صناعة الكروشية، وصناعة الأحذية والشنط من الجلد الطبيعي، وشاركت فى العديد من المعارض بمحافظة الغربية، ومعارض أخرى بالقاهرة، وحققت منتجاتها رواجا كبيرا، وأصبح لديها عملاء من داخل المحافظة وخارجها.

تقول نهى الشناوى أنها متزوجة وتبلغ من العمر 38عاما ولديها 4 أولاد، وكانت تعمل فى مركز رعاية الأطفال التابعة لجامعة المنصورة، مشيرة أنها حياتها العملية بدأت منذعدة سنوات، وكانت تصنع الكروشية بجانب عملها الأساسي فى الجامعة.

وأضافت، أنها حققت نجاحا كبيرا فى صناعة الكروشية، ولاقت منتجاتها رواجا كبيرا من فئة كبيرة من الجمهور، وبعد ذلك قررت أن تبتعد عن الروتين الحكومي، وتقدمت باستقالتها من وظيفتها وقررت أن تكرس وقتها لأسرتها وعملها الخاص.

وأشارت نهى، إلى أن مشروعها بدأ صغيرا برأس مال لا يتخطي 2000 جنيه، وأبدعت فى تصنيع منتجاتها، حتى قررت ان تتوسع وتتجه إلى فكرة تصنيع منتجات الجلود من الجلدالطبيعي، خاصه وأن لمنتجات الجلود جمهورها الخاص، فبدأت فى تصنيع منتجات من الجلد الطبيعي من شنط يد وظهر، وأحذية بأشكال جذابة، موضحة أنها تقوم بشراء الجلد الطبيعي، من القاهره والإسكندريه والمنصوره وطنطا.

وكشفت نهي الشناوي أنها أرادت ان تتوسع فى نشاطها، وتزيد من نجاحها، فتوجهت إلى جهاز تنميه المشروعات المتوسطة والصغيره ومتناهيه الصغر بطنطا، وقدمت كافة الأوراق المطلوبة للحصول على دعم بمبلغ 20 ألف جنيه، لشراء ماكينات لورشتها حتي تتمكن من زيادة إنتاجها، مبينه أنها قدمت دراسه جدوي قامت هي بإعدادها بعدما حصلت على دورة تدريبية فى برنامج" ابدأ مشروعك"، كما قدمت سجل تجارى وبطاقة ضريبيى وهي بصدد الحصول على الدعم لشراء ماكينات لورشتها.

وأوضحت أنها شاركت عن طريق جهاز تنميه المشروعات المتوسطة والصغيره ومتناهيه الصغر، في عده معارض منها معرض بنادي بلدية المحله، ومعرض بطنطا، ومعارض بالقاهره، مؤكده أن المعارض فتحت لها سوقا جديدا بالتعاقد مع عدد من العملاء، في عده محافظات.























