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ولى عهد أبو ظبى: الإمارات تعمل على ضمان حرية الملاحة بالمنطقة

الأربعاء، 22 مايو 2019 08:29 م
ولى عهد أبو ظبى: الإمارات تعمل على ضمان حرية الملاحة بالمنطقة محمد بن زايد ولى عهد أبو ظبى
كتب - هاشم الفخرانى
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ذكرت وكالة أنباء الإمارات، أن ولى عهد أبوظبى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قال اليوم الأربعاء، إن الإمارات تعمل مع الدول العربية بما يضمن حرية الملاحة فى المنطقة.

 

وقالت الوكالة، إن ولى عهد أبو ظبى، الذى يستضيف العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى فى زيارته الرسمية للإمارات، قال "دولة الإمارات العربية المتحدة تعمل على التنسيق مع الدول العربية وفى مقدمتها المملكة الأردنية الهاشمية، بشأن تطورات الأحداث فى المنطقة، بما يصون المصالح العربية العليا ويحفظ الأمن والاستقرار الإقليميين، ويضمن حرية الملاحة فى هذه المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية الفائقة للعالم كله".

 

وأضاف، أن الإمارات والأردن ستجريان تدريبات عسكرية مشتركة فى الإمارات فى المستقبل القريب.


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