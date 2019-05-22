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وكيل تعليم دمياط: لا شكاوى من الاختبار الإلكترونى والورقى لمادة الجغرافيا

الأربعاء، 22 مايو 2019 03:50 م
وكيل تعليم دمياط: لا شكاوى من الاختبار الإلكترونى والورقى لمادة الجغرافيا السيد أحمد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط
دمياط - معتز الشربينى
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قال السيد أحمد سويلم، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أن 10772 طالبا وطالبة ادوا امتحان الصف الأول الثانوي لمادة الجغرافيا إلكترونيا وورقيا بجميع اللجان الامتحانية على مستوى المحافظة في رابع أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2018/2019م، مضيفا أنه تخلف عن الامتحان 24 طالبا على مستوى المحافظة، وقد تلقت غرفة العمليات عدة ملاحظات، تم التعامل معها على الفور لمراعاة مصلحة أبنائنا الطلاب.

 

وعلى جانب آخر أكد وكيل تعليم دمياط، أن امتحانات الدبلومات الفنية، مرت اليوم دون وجود شكاوى من أية صعوبات، ولم تستقبل غرفة العمليات شكاوى بوجود مخالفات.

 

وأضاف "سويلم"، أن غرف العمليات المنعقدة بالمديرية والإدارات التعليمية لم تتلق أية شكاوى من صعوبة الامتحانات، ووجه مديرى الإدارات التعليمية بالمتابعة الميدانية اليومية لسير الامتحانات، والتدخل الفوري لحل أية مشكلة تطرأ أثناء انعقاد اللجان.


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الاختبار الإلكترونى

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