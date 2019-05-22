video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 22 مايو 2019 02:32 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

وكيل تعليم البحيرة : إجراء الامتحانات اليكترونيا لطلاب الأول الثانوى فى 87 مدرسة بالمحافظة

الأربعاء، 22 مايو 2019 02:04 م
وكيل تعليم البحيرة : إجراء الامتحانات اليكترونيا لطلاب الأول الثانوى فى 87 مدرسة بالمحافظة امتحانات - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة
إضافة تعليق
أكد محمد سعد محمد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، على نجاح منظومة الامتحانات الإلكترونية، لطلاب الصف الأول الثانوى فى مادة الجغرافيا، من المدارس المستهدفة وعددها 87 مدرسة ثانوية على مستوى المحافظة بنسبة 87 %.
 
مضيفا، أن هناك 13مدرسة تم امتحان طلابها ورقيا، نظرا لوجود مشاكل تكنولوجية عارضة جارى إصلاحها.
 
وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، على استعداد المدارس لامتحان الفترة المسائية لطلاب المدارس الخاصة، من الواحدة ظهرا وحتى الثانية والنصف عصرا ، مشددا مشددا على الالتزام بكافة التعليمات والقوانين المنظمة لإجراء الامتحانات، بتوفير كافة التجهيزات وسبل الراحة للطلاب والملاحظين لاداء الامتحان بسهولة ويسر.
 
يذكر ان، جميع طلاب المدارس الحكومية والرسمية لغات و عددهم 24413 طالب وطالبة  يؤدون الامتحان اليكترونيا  خلال الفترة الصباحية،  فيما يؤدى طلاب المنازل والخدمات والسجون والمستشفيات الامتحان ورقيا خلال الفترة الصباحية وسيؤدى طلاب المدارس الخاصة الامتحان اليكترونيا بالمدارس الحكومية خلال الفترة المسائية
 
 

إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

صور.. وكيل تعليم كفر الشيخ تتفقد لجان الامتحانات وكنترول الإعدادية

إجراءات إحترازيه لمواجهة ارتفاع درجه الحرارة بجامعة القناه أثناء الإمتحانات

389 ألف طالب "أولى ثانوى" أدوا امتحان الجغرافيا عبر أجهزة التابلت اليوم

طلاب 101 مدرسة بالقليوبية يؤدون امتحان الجغرافيا للصف الأول الثانوى على التابلت

طالب ثانوى: امتحان الجغرافيا سهل فى أسئلة الاختيار صعب فى الجزئية المقالية

امتحانات اولى ثانوى

اولى ثانوى

التابلت

وزاره التربيه و التعليم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع



لا تفوتك
تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم السابع عشر بشهر رمضان المعظم

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم السابع عشر بشهر رمضان المعظم

السجن 6 أشهر لمن لا يدفع فاتورة البيض المدحرج.. كيف ولماذا؟

السجن 6 أشهر لمن لا يدفع فاتورة البيض المدحرج.. كيف ولماذا؟

لإنقاذ 13 محصول من الآفة المدمرة.. تنفيذ برنامج مكافحة "ذبابة الفاكهة " لحماية 1.658 مليون فدان.. لزيادة جودة المنتجات المطروحة بالأسواق وتقليل حالات رفض الصادرات.. بدء سحب العينات للكشف عن متبقيات المبيدات

لإنقاذ 13 محصول من الآفة المدمرة.. تنفيذ برنامج مكافحة "ذبابة الفاكهة " لحماية 1.658 مليون فدان.. لزيادة جودة المنتجات المطروحة بالأسواق وتقليل حالات رفض الصادرات.. بدء سحب العينات للكشف عن متبقيات المبيدات

استطلاع رأى :الفنزويليين يرغبون فى ترك "مادورو " للسلطة .. وانخافض شعبية زعيم المعارضة "جوايدو " .. و الأمم المتحدة : 3.7 مليون شخص هاجروا البلاد بسبب الأزمة الإقتصادية وتدهور الظروف المعيشية

استطلاع رأى :الفنزويليين يرغبون فى ترك "مادورو " للسلطة .. وانخافض شعبية زعيم المعارضة "جوايدو " .. و الأمم المتحدة : 3.7 مليون شخص هاجروا البلاد بسبب الأزمة الإقتصادية وتدهور الظروف المعيشية

بعثة نهضة بركان تصل اليوم القاهرة.. ومرتضى منصور يستقبلها

بعثة نهضة بركان تصل اليوم القاهرة.. ومرتضى منصور يستقبلها

صرف سلع مدعمة بقيمة 3 مليارات جنيه ضمن مقررات شهر مايو الجارى

صرف سلع مدعمة بقيمة 3 مليارات جنيه ضمن مقررات شهر مايو الجارى

الرجوع الى أعلى الصفحة