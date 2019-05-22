وكيل تعليم البحيرة : إجراء الامتحانات اليكترونيا لطلاب الأول الثانوى فى 87 مدرسة بالمحافظة

البحيرة - ناصر جودة

أكد محمد سعد محمد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، على نجاح منظومة الامتحانات الإلكترونية، لطلاب الصف الأول الثانوى فى مادة الجغرافيا، من المدارس المستهدفة وعددها 87 مدرسة ثانوية على مستوى المحافظة بنسبة 87 %.

مضيفا، أن هناك 13مدرسة تم امتحان طلابها ورقيا، نظرا لوجود مشاكل تكنولوجية عارضة جارى إصلاحها.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، على استعداد المدارس لامتحان الفترة المسائية لطلاب المدارس الخاصة، من الواحدة ظهرا وحتى الثانية والنصف عصرا ، مشددا مشددا على الالتزام بكافة التعليمات والقوانين المنظمة لإجراء الامتحانات، بتوفير كافة التجهيزات وسبل الراحة للطلاب والملاحظين لاداء الامتحان بسهولة ويسر.

يذكر ان، جميع طلاب المدارس الحكومية والرسمية لغات و عددهم 24413 طالب وطالبة يؤدون الامتحان اليكترونيا خلال الفترة الصباحية، فيما يؤدى طلاب المنازل والخدمات والسجون والمستشفيات الامتحان ورقيا خلال الفترة الصباحية وسيؤدى طلاب المدارس الخاصة الامتحان اليكترونيا بالمدارس الحكومية خلال الفترة المسائية