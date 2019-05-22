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وفد من الشركة المصرية للمطارات يزور مستشفى سرطان الأطفال 57357

الأربعاء، 22 مايو 2019 02:30 م
وفد من الشركة المصرية للمطارات يزور مستشفى سرطان الأطفال 57357 وفد من الشركة المصرية للمطارات يزور مستشفى 57357
كتبت - رحاب نبيل
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زار وفد من الشركة المصرية للمطارات، اليوم الأربعاء، مستشفى سرطان الأطفال 57357، فى إطار الدور المجتمعى للشركة وتقديرا للمستشفى وما تشكله من إضافة مهمة للقطاع الصحى.
 
تأتى زيارة الوفد فى إطار طقس سنوى اعتادت عليه الشركة المصرية للمطارات خلال رمضان، وقد حرص الوفد على التقاط الصور التذكارية مع الأطفال، ووزعوا الهدايا عليهم وشاركوهم الأنشطة الترفيهية لإدخال البهجة على قلوبهم.
 
ورافق أحد ممثلى المستشفى أعضاء الوفد فى جولة سريعة، شملت شرح تاريخ المستشفى، قبل مقابلة الأطفال وشراء المنتجات التى صنعها المرضى وتذهب عوائدها لصالح المستشفى.
 
 

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مستشفى 57357

شهر رمضان

الاطفال

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