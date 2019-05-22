وفد مصرى يلتقى وزير صحة كوبا لتعزيز سبل التعاون فى مجال اللقاحات والمستحضرات

كتب وليد عبد السلام

التقى وفد مصر أمس، وزير صحة دولة كوبا "أمريكا الشمالية"، لبحث وتعزيز سبل التعاون فى المجال الصحى.

جاء ذلك على هامش مشاركتها بالدورة رقم 72 للجمعية العامة للصحة العالمية بمقر الأمم المتحدة بالعاصمة السويسرية، جنيف، بحضور السفير علاء يوسف، رئيس البعثة الدائمة بجنيف، ممثلاً عن جمهورية مصر العربية.

وتناول اللقاء تعزيز التعاون فى مجال صناعة المستحضرات الحيوية واللقاحات، كون "كوبا" متميزة فى هذا المجال الهام، فى إطار الحرص على الاستفادة من خبرات "كوبا" فى هذا المجال.

واستعرض اللقاء جهود مصر فى توطيد الصناعات الطبية، لاسيما المستحضرات الحيوية، وأدوية الأورام، كما استعرض جهود مصر في النهوض بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين "100 مليون صحة"، فضلاً عن استعدادات مصر لتطبيق قانون التأمين الصحي الشامل الجديد والمقرر إطلاقه في شهر يوليو المقبل.

من جانبه أبدى وزير الصحة الكوبى، إعجابه الشديد بما تشهده مصر من تقدم ملحوظ فى المجال الصحى خلال الفترة السابقة، موكداً رغبة بلاده في التعاون مع مصر، خاصةً فى مجال المستحضرات الحيوية واللقاحات، من خلال نقل الخبرات وتكنولوجيا التصنيع إلى مصر.

واتفق الجانبان خلال اللقاء على سرعة تسهيل إجراءات تسجيل وتصدير المستحضرات الطبية المصرية لدولة كوبا، لما تمتاز به من إنفاق صحيّ عالٍ نظراً لانخفاض عدد سكانها والذي لا يتعدى الـ11 مليون مواطن، مما يجعل الفرصة مواتية لمصر لفتح أسواق هناك نظراً لأن السوق الكوبى يعد من الأسواق الواعدة في هذا المجال.

كما أن الطرفين اتفقا أيضاً على إعطاء الأولوية لتوطيد صناعة اللقاحات في مصر بتكنولوجيا وخبرات كوبا، خاصةً اللقاح السحائى الرباعى، والثنائى، وفيروس بى، بالتقنيات الحديثة، كبداية للتعاون المثمر بين الجانبين، كما سيتم وضع خطة تنفيذية واضحة لنقل التكنولوجيا والصناعات بين البلدين، مشيراً إلى أنه سيتم إبرام مذكرة تفاهم بين الدولتين من خلال الوزارتين في غضون الشهرين المقبلين.

كما أكد الجانب الكوبى حرصه على التعاون مع مصر نظراً لريادتها في مجال الصحة، والصناعات الدوائية، وبما تمتاز به من ريادة في القارة الأفريقية، كونها رئيساً للاتحاد الأفريقي.