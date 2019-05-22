وفد فرنسى يبحث تبادل الخبرات مع الجانب المصرى فى مجال الزراعة

كتب عز النوبى

استقبل الجانب المصرى وفدا من السفارة الفرنسية بالقاهرة يضم المستشارة الزراعية الفرنسية ومدير الشئون الإقتصادية بالسفارة وأيضا رئيسة الجمعية الاهلية التى تضم كل العاملين بالقطاع الزراعى فى فرنسا.

حضر اللقاء دكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية.

تناول اللقاء و ورشة العمل المزمع إنعقادها بمصر خلال شهر يونيو القادم والتي سيتم فيها التعرف علي أحدث الأساليب الزراعية المتبعة فى فرنسا وسيحضرها العديد من العاملين بالقطاع الزراعي الفرنسى ومسئولى الجانب المصرى وأيضا بعض المستثمريين الزراعيين المصريين للتعرف علي الخبرة الفرنسية فى الزراعة.

وقال سعد موسى إن الورشة سوف يشارك فيها أيضا من الجانب الفرنسى العديد من المنتجين والمصنعيين للمعدات والآلات الزراعية والشركات المنتجة للعصائر والالبان وشركات الإنتاج الحيوانى، كما تطرق الحديث عن استيراد صغار البط من فرنسا وهناك شراكة إستيراتيجية بين الجانبين فى هذا القطاع، ويهتم الجانب الفرنسى بتذليل كل العقبات التى تواجه تصديره إلى مصر.

وأكد أن الوزارة هى المنوط بها التنظيم فى عملية الإستيراد لأى منتجات داجنة أو حيوانية وذلك بالتعاون مع باقى الوزارت المعنية بالدولة.