وزارة الدفاع الجزائرية تعلن القبض على إرهابى مطلوب بولاية تمنراست

الجزائر (أ ش أ)

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، القبض على إرهابى مطلوب بولاية تمنراست، أقصى جنوبى البلاد.

وقال بيان لوزارة الدفاع الجزائرية، اليوم، إنه فى إطار مكافحة الإرهاب وبفضل جهود القوات المسلحة تمكنت دورية للجيش بتمنراست، أمس، من إلقاء القبض على الإرهابى (ر. محمد الأمين)، وكنيته (أبو الدرداء)، الذى التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2012".

وأكد البيان أن هذه العملية النوعية تأتى لتؤكد عزم قوات الجيش الجزائرى على تعقب هؤلاء المجرمين عبر كامل أراضى البلاد ومدى اليقظة الدائمة لأفراده للحفاظ على أمن واستقرار البلاد.