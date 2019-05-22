واشنطن تدرس وضع شركة "هيكفيجن" الصينية فى قائمة تجارية سوداء

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أفادت تقارير إخبارية، اليوم الأربعاء، بأن الإدارة الأمريكية تدرس وضع شركة (هيكفيجن) الصينية، الرائدة فى تقديم منتجات وحلول أجهزة المراقبة، فى قائمة تجارية سوداء للشركات التى ينبغى تقييد وصولها إلى التكنولوجيا الأمريكية.

وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية أن الإدارة ستتخذ قرارا بهذا الشأن خلال الأسابيع المقبلة .

وأكدت شركة (هيكفيجن) - التي تأسست عام 2001 - أنها "لعبت دورا نشطا في سوق الأمن والمراقبة"، وأن منتجاتها تمكن العملاء من تعقب الأشخاص في جميع أنحاء الصين من خلال خصائص الوجه أو الجسم أو المشية، وتساعد المسؤولين على مراقبة النشاطات غير الاعتيادية مثل قيام أشخاص بالركض فجأة أو تجمع حشود .

وكانت وزارة التجارة الأمريكية قد أضافت شركة (هواوي) الصينية يوم الخميس الماضي إلى قائمة سوداء بأسماء شركات يحظر عليها القيام بصفقات مع الشركات الأمريكية دون تصريح، قبل أن يتم تخفيف بعض القيود عليها لمدة ثلاثة أشهر.