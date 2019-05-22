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هيلارى كلينتون تدعو لاستخدام الدبلوماسية مع إيران بدلا من الحرب

الأربعاء، 22 مايو 2019 04:24 ص
هيلارى كلينتون تدعو لاستخدام الدبلوماسية مع إيران بدلا من الحرب هيلارى كلينتون
أ ش أ
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أكدت هيلارى كلينتون المرشحة الرئاسية السابقة بالولايات المتحدة، أن على بلادها أن تركز على مزيد من الدبلوماسية مع إيران بدلا من الحرب.

وأضافت كلينتون، أن "التفاوض والتفاهم أفضل دائما من القتال"، وذلك فى سياق تعليقها على تعامل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب مع الأزمة الإيرانية، وخصوصا مع تكثيف تهديداته مؤخرا لطهران.

وتابعت كلينتون، التى شغلت منصب وزيرة الخارجية فى عهد الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما، أن "هذا ما فعلناه مع إيران فى السابق وهو وضع حد لبرنامجها النووي، من خلال الاتفاق الذى تم التوصل إليه، وهذا ما ينبغى فعله الآن".

وكانت كلينتون قد انتقدت فى العام الماضى انسحاب إدارة ترامب من الاتفاق النووى الذى وصفته بأنه كان صفقة استهدفت تخفيف العقوبات عنها فى مقابل فرض قيود على برنامجها النووى ، مشيرة إلى أن انسحاب أمريكا من الاتفاق كان خطأ كبيرا لأن بلادها صارت بذلك أقل أمانا بينما أصبحت إيران أكثر خطورة.

 


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