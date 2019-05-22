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هيئة نقل الركاب بالإسكندرية تحدد 13 إجراء لتعظيم مواردها

الأربعاء، 22 مايو 2019 03:45 م
هيئة نقل الركاب بالإسكندرية تحدد 13 إجراء لتعظيم مواردها المهندس أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب
كتب محمود حسين
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شرح المهندس محمد زكريا، معاون رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية، قائمة الإجراءات التى تستهدف الهيئة اتخاذها لتعظيم مواردها، فى إطار خطتها لإعادة الهيكلة.

وقال "زكريا"، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، المنعقد اليوم برئاسة المهندس أحمد السجينى، لمناقشة مشروع موازنة الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية، بحضور رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ومحافظ الإسكندرية، إن تلك الإجراءات تتمثل فى تحريك التعريفة بزيادة الأجرة، سواء فى الأتوبيس أو الترام، وتفعيل منظومة التذكرة الإلكترونية، والتخفيض التدريجى للعنصر البشرى، وتوسيع الإعلانات، وإيجار المحلات المملوكة للهيئة بمزايدات عامة، واستحداث محلات جديدة، واستخدام الطاقة الشمسية، والاستفادة من الخردة ومُخلفات التشغيل، واستخدام ورش الهيئة للغير (ورشة ملابس وورشة عمرات).

وأضاف معاون رئيس الهيئة، أن إجراءات تعظيم الموارد تشمل تخفيض المصروفات، والتوسّع فى تشغيل المركبات بالكهرباء، والتعاقد مع 15 تراما بما يخفف عبء الصيانة ويوفر دعم الدولة للوقود والسولار فى المركبات العادية، وإحكام السيطرة على صرف قطع غيار وخامات التشغيل، وتحويل سيارات الركاب للعمل بالغاز الطبيعى بدلا من البنزين، واستخدام لمبات الليد بدلا من العادية، والاستفادة من وحدات الطاقة الشمسية فى الإضاءة.

وتحدث ممثل الهيئة عن مخطط عاجل لحل المشكلات ورفع مستوى الخدمة، يتمثل فى رفع الكفاءة الفنية لوحدات الأسطول، وإعادة بناء وحدات ترام متهالكة تجاوز عمرها خمسين سنة، وتحويلها إلى وحدات ترام سياحية، ورفع الكفاءة وتحسين المظهر لوحدات ترام الرمل، ورفع الكفاءة وتحسين المظهر لأسطول الأتوبيس، ورفع كفاءة المزلقانات والدورانات.


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