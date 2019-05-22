video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 22 مايو 2019 10:12 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

هل ترجح مشروعات البنية التحتية كفة مصر لاستضافة مقر سكرتارية AFCefta ؟

الأربعاء، 22 مايو 2019 08:00 ص
هل ترجح مشروعات البنية التحتية كفة مصر لاستضافة مقر سكرتارية AFCefta ؟ ميناء _ أرشيفية
كتب – إسلام سعيد
إضافة تعليق

تسعى مصر لاستضافة مقر سكرتارية اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية AFCefta ، فى إطار مساعى تعزيز الشراكات مع الدول الأفريقية، وبالتزامن مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى 2019، فى الوقت الذى تقدمت فيه كل من مصر وغانا واسواتينى ودول أخرى لاستضافة مقر السكرتارية.

فما هى معايير اختيار مقر سكرتارية اتفاقية التجارة الحرة الافريقية AFCefta؟، وهو ما أجابت عنه السفيرة روزيت كاتونجى مستشار التكامل الإقليمى بالاتحاد الأفريقى بقولها، إن مفوضية الاتحاد الأفريقى حددت عددا من المعايير الخاصة باختيار الدولة المناسبة، والتى تأتى على رأسها البنية التحتية الملائمة ووسائل الاتصال والنقل اللوجيستى وتوافر خدمات الصحة والسكن.

وأضافت فى تصريحات لها خلال لقاء عقدته بوزارة التجارة، أن زيارة وفد الاتحاد الأفريقى للقاهرة تأتى في إطار سلسلة من الزيارات الميدانية للوفد الفني للوقوف على آخر المستجدات والاستعدادات للدول المتقدمة لاستضافة المقر التنفيذى لسكرتارية اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية AFCefta، وهو ما يدفعنا للتساؤل عن إمكانية ترجيح كفة مصر لاستضافة المقر، خاصة وأن القاهرة شهدت طفرات إنشائية ضخمة خلال السنوات الأخيرة.

وفى هذا الإطار، أفاد مصدر حكومى، أن مصر تمتلك بنية تحتية متقدمة جدا من خلال الطفرات الإنشائية الكبيرة ومنها إنشاء 5 آلاف كيلو طرق جديدة، وإمكانات لوجستية كبيرة، بما يجعل منها مقرًا متميزًا لسكرتارية الاتفاقية.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة، أن منظومة النقل واللوجستيات فى مصر جيدة جدا وتعد أحد أهم الركائز الأساسية لزيادة علاقات مصر التجارية مع مختلف دول العالم، مشيرا إلى أن موقع مصر الجغرافى يؤهلها لتكون مركزا محوريا عالميا للتجارة، وكذلك امتلاك مصر الموانئ المحورية والمناطق اللوجستية  وغيرها مما قد يرجح كفة مصر، لاستضافة مقر سكرتارية اتفاقية التجارة الحرة الافريقية AFCefta.

وبدوره أكد السفير خالد عمارة مساعد وزير الخارجية للمنظمات والتجمعات الأفريقية، أن مصر قدمت ملفا متكاملا لاستضافة المقر التنفيذي لاتفاقية التجارة الحرة الإفريقية القارية يتضمن كافة المتطلبات والمعايير التي حددها الاتحاد الإفريقى، حيث تسعى مصر جاهدة لاستضافة هذا المقر للمساهمة فى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة لدول القارة السمراء، مشيراً إلى أن مصر تعد أكبر اقتصاد أفريقى وقع الاتفاقية خلال انعقاد قمة الاتحاد الأفريقى بالعاصمة الرواندية كيجالى العام الماضى.


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

الاتحاد الأفريقى يؤكد دعمه لكل اتفاق بين القوى السياسية بالسودان

شكرى يستقبل وفد مفوضية الاتحاد الأفريقى المعنى باتفاقية التجارة الحرة القارية

اليوم..رئيس الوزراء يلتقى وفد مفوضية الاتحاد الأفريقى وسفير الصين بالقاهرة

الاتحاد الأفريقى: مصر تقدمت بطلب لاستضافة المقر التنفيذى لاتفاقية التجارة الحرة الأفريقية

اتفاق التجارة الحرة

سكرتارية اتفاق التجارة

مصر

غانا

الاتحاد الافريقى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع



لا تفوتك
تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم السابع عشر بشهر رمضان المعظم

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم السابع عشر بشهر رمضان المعظم

السجن 6 أشهر لمن لا يدفع فاتورة البيض المدحرج.. كيف ولماذا؟

السجن 6 أشهر لمن لا يدفع فاتورة البيض المدحرج.. كيف ولماذا؟

لإنقاذ 13 محصول من الآفة المدمرة.. تنفيذ برنامج مكافحة "ذبابة الفاكهة " لحماية 1.658 مليون فدان.. لزيادة جودة المنتجات المطروحة بالأسواق وتقليل حالات رفض الصادرات.. بدء سحب العينات للكشف عن متبقيات المبيدات

لإنقاذ 13 محصول من الآفة المدمرة.. تنفيذ برنامج مكافحة "ذبابة الفاكهة " لحماية 1.658 مليون فدان.. لزيادة جودة المنتجات المطروحة بالأسواق وتقليل حالات رفض الصادرات.. بدء سحب العينات للكشف عن متبقيات المبيدات

استطلاع رأى :الفنزويليين يرغبون فى ترك "مادورو " للسلطة .. وانخافض شعبية زعيم المعارضة "جوايدو " .. و الأمم المتحدة : 3.7 مليون شخص هاجروا البلاد بسبب الأزمة الإقتصادية وتدهور الظروف المعيشية

استطلاع رأى :الفنزويليين يرغبون فى ترك "مادورو " للسلطة .. وانخافض شعبية زعيم المعارضة "جوايدو " .. و الأمم المتحدة : 3.7 مليون شخص هاجروا البلاد بسبب الأزمة الإقتصادية وتدهور الظروف المعيشية

بعثة نهضة بركان تصل اليوم القاهرة.. ومرتضى منصور يستقبلها

بعثة نهضة بركان تصل اليوم القاهرة.. ومرتضى منصور يستقبلها

صرف سلع مدعمة بقيمة 3 مليارات جنيه ضمن مقررات شهر مايو الجارى

صرف سلع مدعمة بقيمة 3 مليارات جنيه ضمن مقررات شهر مايو الجارى

الرجوع الى أعلى الصفحة