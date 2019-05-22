هل ترجح مشروعات البنية التحتية كفة مصر لاستضافة مقر سكرتارية AFCefta ؟

كتب – إسلام سعيد

تسعى مصر لاستضافة مقر سكرتارية اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية AFCefta ، فى إطار مساعى تعزيز الشراكات مع الدول الأفريقية، وبالتزامن مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى 2019، فى الوقت الذى تقدمت فيه كل من مصر وغانا واسواتينى ودول أخرى لاستضافة مقر السكرتارية.

فما هى معايير اختيار مقر سكرتارية اتفاقية التجارة الحرة الافريقية AFCefta؟، وهو ما أجابت عنه السفيرة روزيت كاتونجى مستشار التكامل الإقليمى بالاتحاد الأفريقى بقولها، إن مفوضية الاتحاد الأفريقى حددت عددا من المعايير الخاصة باختيار الدولة المناسبة، والتى تأتى على رأسها البنية التحتية الملائمة ووسائل الاتصال والنقل اللوجيستى وتوافر خدمات الصحة والسكن.

وأضافت فى تصريحات لها خلال لقاء عقدته بوزارة التجارة، أن زيارة وفد الاتحاد الأفريقى للقاهرة تأتى في إطار سلسلة من الزيارات الميدانية للوفد الفني للوقوف على آخر المستجدات والاستعدادات للدول المتقدمة لاستضافة المقر التنفيذى لسكرتارية اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية AFCefta، وهو ما يدفعنا للتساؤل عن إمكانية ترجيح كفة مصر لاستضافة المقر، خاصة وأن القاهرة شهدت طفرات إنشائية ضخمة خلال السنوات الأخيرة.

وفى هذا الإطار، أفاد مصدر حكومى، أن مصر تمتلك بنية تحتية متقدمة جدا من خلال الطفرات الإنشائية الكبيرة ومنها إنشاء 5 آلاف كيلو طرق جديدة، وإمكانات لوجستية كبيرة، بما يجعل منها مقرًا متميزًا لسكرتارية الاتفاقية.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة، أن منظومة النقل واللوجستيات فى مصر جيدة جدا وتعد أحد أهم الركائز الأساسية لزيادة علاقات مصر التجارية مع مختلف دول العالم، مشيرا إلى أن موقع مصر الجغرافى يؤهلها لتكون مركزا محوريا عالميا للتجارة، وكذلك امتلاك مصر الموانئ المحورية والمناطق اللوجستية وغيرها مما قد يرجح كفة مصر، لاستضافة مقر سكرتارية اتفاقية التجارة الحرة الافريقية AFCefta.

وبدوره أكد السفير خالد عمارة مساعد وزير الخارجية للمنظمات والتجمعات الأفريقية، أن مصر قدمت ملفا متكاملا لاستضافة المقر التنفيذي لاتفاقية التجارة الحرة الإفريقية القارية يتضمن كافة المتطلبات والمعايير التي حددها الاتحاد الإفريقى، حيث تسعى مصر جاهدة لاستضافة هذا المقر للمساهمة فى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة لدول القارة السمراء، مشيراً إلى أن مصر تعد أكبر اقتصاد أفريقى وقع الاتفاقية خلال انعقاد قمة الاتحاد الأفريقى بالعاصمة الرواندية كيجالى العام الماضى.