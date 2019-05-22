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نيكى يرتفع رغم هشاشة المعنويات بسبب الضغوط المحلية والخارجية

الأربعاء، 22 مايو 2019 11:33 ص
نيكى يرتفع رغم هشاشة المعنويات بسبب الضغوط المحلية والخارجية مؤشر _ أرشيفية
(رويترز)
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أغلق المؤشر نيكي الياباني مرتفعا اليوم الأربعاء في سوق تتسم بالحذر بوجه عام في الوقت الذي أظهرت فيه بيانات انخفاضا آخر في صادرات البلاد في أبريل مما طغى على أثر مؤشرات إيجابية للاقتصاد.

وقلصت شركات التصدير والتكنولوجيا مكاسبها المبكرة وأغلق المؤشر نيكي مرتفعا 0.1 % عند 21283.37 نقطة بعد تحركه في نطاق ضيق في الوقت الذي ظلت فيه المعنويات هشة في غياب مؤشرات على خفض التصعيد في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وأظهرت بيانات صادرة في وقت سابق من اليوم انكماش صادرات اليابان للشهر الخامس في أبريل وعلى الرغم من أن طلبيات شراء الآلات انتعشت على نحو غير متوقع فإن الآفاق الاقتصادية تشير إلى صعوبة الفترة القادمة.

وبلغ الدولار أعلى مستوى في أسبوعين عند 110.675 ين في الجلسة السابقة، قبل أن يتراجع إلى 110.48 دولار بحلول الساعة 0625 بتوقيت جرينتش.

وتعافت قليلا أسهم شركات صناعة المكونات الكهربائية التي تراجعت في الجلسة السابقة، وتقدم سهم موراتا للتصنيع 0.3% وربح سهم هيتاشي هاي تكنولوجيز 1.2% وارتفع سهم تايو يودن 3.2%.

وزاد سهم ليوبالاس 5.7% بعد إفصاح أظهر أن رينو كيه.كيه زادت حصتها في الشركة إلى 14.13% من 12.56%.

وهوى سهم سوزوكي موتور 5.5% بعد أن قالت مصادر لرويترز إن جهات مكافحة الاحتكار الهندية تفحص ادعاءات بأن ماروتي سوزوكي لجأت إلى ممارسات لا تتماشى مع قواعد المنافسة عبر السيطرة على كيفية عرض موزعيها للخصومات على سياراتها، وسوزوكي موتور هي مالك الأغلبية في ماروتي سوزوكي.

ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.3% إلى 1546.21 نقطة.


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