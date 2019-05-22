ندوة توعوية حول "التحول الرقمى" للمعهد القومى للإدارة ببورسعيد

كتبت- هبة حسام

عقد المعهد القومي للإدارة الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ندوة توعوية حول التحول الرقمي بمحافظة بورسعيد وذلك بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات الاقتصادية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة لمجموعة من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وحاضر بالندوة الدكتور عبد الوهاب غنيم نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، ومستشار تطوير الأعمال بكلية كامبريدج الدولية.

وأشارت الوزارة إلي أهمية عملية التحول الرقمي باعتبارها التوجه الرئيس للدولة في الوقت الحالي، مشيرة إلي خطة الدولة نحو التحول إلى الاقتصاد الرقمي ورقمنة البيانات بما يحقق التقدم اللازم في كافة أبعاد التنمية وبما يخدم أهداف رؤية مصر 2030.

وأشارت الوزارة إلي أن عملية التحول الرقمي تخدم في المقام الأول المواطن المصرى من حيث السرعة في تقديم البيانات والحصول علي الخدمات فضلًا عن تحقيق مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد.

وأكدت الوزارة أهمية عقد عدد من ورش العمل التدريبية والتثقيفية لتأهيل العاملين إلي التعامل مع الطفرة الحديثة والمتمثلة في عملية التحول الرقمي.

ومن جانبها أكدت شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للإدارة على قيام المعهد بتنفيذ وعقد الورش اللازمة لتأهيل العاملين بالجهاز الإداري للدولة على فكرة التحول، مؤكدة أهمية تلك العملية لمواكبة التغيرات المتلاحقة للعالم الخارجي فضلًا عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكدت شريفة شريف أن الندوة الحالية جاءت في ضوء خطة الدولة لإعداد محافظة بورسعيد كنموذج رائد للتحول الرقمي على مستوى الجمهورية بهدف تعميم التجربة على مختلف المحافظات فيما بعد مشددة.

وأشار عبد الوهاب غنيم خلال الندوة إلي أن التحول الرقمي أصبح لا غنى عنه لخدمة أهداف التنمية، مشيرًا إلى أنه عملية مستمرة ومتجددة، وأن التحول الرقمى هو ثمرة من ثمار الثورة الصناعية الرابعة التي أدت إلى تحول العالم إلى عالم رقمى.

كما ركزت الندوة على أهمية ومزايا التحول الرقمي في العصر الراهن، والإطار القانوني والتشريعي له، ومساهمته في تسريع عمليات التنمية الشاملة في جميع أنحاء العالم ومضاعفة العائد على الاستثمار، إلى جانب تطبيق معايير الجودة والحوكمة الحكومية.