ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق داخل شقة سكنية فى مصر القديمة لحصر الخسائر

كتب سليم على

أمرت نيابة مصر القديمة، ندب معمل الأدلة الجنائية، لمعاينة حريق شب فى منزل بمنطقة مصر القديمة دون إصابات، لحصر الخسائر والتلفيات ومعرفة أسباب الحريق.

وكشفت تحقيقات النيابة، تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، من إخماد حريق داخل شقة سكنية فى مصر القديمة، حيث انتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان دون وقوع إصابات.

كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى إحدى الشقق فى مصر القديمة، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمنى ومحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وإخماد الحريق.