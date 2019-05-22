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الأربعاء، 22 مايو 2019 02:53 م
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نائب ورئيس بلدية بلجيكى تلقى تهديدا بالقتل بلهجة عنصرية

الأربعاء، 22 مايو 2019 01:46 م
نائب ورئيس بلدية بلجيكى تلقى تهديدا بالقتل بلهجة عنصرية شرطة بلجيكا
كتب أحمد علوى
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قالت صحيفة سود بريس البلجيكية، اليوم الأربعاء، أن أحمد لعوج رئيس بلدية كويكيلبيرج البلجيكية ورئيس قائمة الحزب الاشتراكى، فى برلمان بروكسل تلقى تهديداً بالقتل عبر تطبيق المحادثة "ماسنجر".

 

وقال أحمد لعوج فى موقع تويتر أمس الثلاثاء ، لقد أصبحت الحملة صلبة وبغيضة، حيث تلقيت رسالة بغيضة عنصرية جاء فيها: "أود حقاً أن أقطع رأسك كما تفعلون بأغنامكم وفقًا لطقوسكم، سيكون مضحكا جدا، اذهب للتهريج فى بلدك مثل القرود".

 

ويقول احمد لعوج انه فى صدمة لا يستبعد تقديم شكوى إلى الإدعاء العام  للتحقيق فلا التهديد بالقتل.


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بلجيكا

اخبار بلجيكا

تهديد بالقتل

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