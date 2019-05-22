نائب محافظ الإسكندرية يشارك فى مراسم جنازة راعى كنيسة مارمينا فلمنج

أناب الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية، أحمد جمال نائب المحافظ، لحضور مراسم جنازة القمص صرابامون عطية إبراهيم، راعى كنيسة الشهيد مارمينا بمنطقة فلمنج شرق الإسكندرية، وأحد كبار كهنة المحافظة، وذلك بحضور العميد حازم بدر الدين مساعد قائد المنطقة الشمالية العسكرية، وممثلا عن مديرية أمن الإسكندرية .

وقدم نائب المحافظ واجب العزاء للآباء القساوسة وكهنة الكنيسة، وبعث لهم تعازى الدكتور عبد العزيز قنصوه، متنمنيا أن يتغمد الله ذلك الواعظ العظيم بواسع رحمته، ويلهم الجميع الصبر والسلوان .

يذكر أن القمص صرابامون عطية توفى عن عمر يناهز 84 عاما بعد خدمة كهنوتية امتدت قرابة 43 عاما، وقد سمى قسا بيد البابا شنودة الثالث فى 19 ديسمبر 1976 ورقى إلى رتبة القمصية فى 24 نوفمبر 2007 .



نائب محافظ الإسكندرية يشارك في مراسم جنازة راعي كنيسة مارمينا فلمنج (1)



نائب محافظ الإسكندرية يشارك في مراسم جنازة راعي كنيسة مارمينا فلمنج (2)



نائب محافظ الإسكندرية يشارك في مراسم جنازة راعي كنيسة مارمينا فلمنج (3)



نائب محافظ الإسكندرية يشارك في مراسم جنازة راعي كنيسة مارمينا فلمنج (4)



نائب محافظ الإسكندرية يشارك في مراسم جنازة راعي كنيسة مارمينا فلمنج (5)